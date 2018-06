«En Cáritas recibes más de lo que das» Francisco Álvarez-Buylla. / MARIETA La organización humanitaria de la Iglesia Católica «me ha enseñado a ver la caridad cristiana con rostro humano» Álvarez-Buylla deja el cargo de coordinador arciprestal y Sonia Artime toma el relevo J. F. GALÁN AVILÉS. Sábado, 23 junio 2018, 03:01

Francisco Álvarez-Buylla cesa como coordinador de Cáritas Arciprestal de Avilés una vez cumplidos los tres años que la nueva normativa de la asociación de ayuda humanitaria de la Iglesia Católica establece como tope en el cargo, sin posibilidad de reelección. La responsabilidad ha pasado a manos de Sonia Artime Arias, empresaria castrillonense muy conocida en el mundo de la hípica por su afición a este deporte.

«Ha sido una experiencia muy constructiva. Cáritas me ha enseñado a ver la caridad cristiana con rostro humano. Lo que más me ha impresionado es la calidad de la gente que hay en Cáritas, hombres y mujeres jóvenes y mayores, muchos de ellos profesionales de prestigio, que dedica parte de su tiempo a atender a los que mas lo necesitan. Esa gente habla con hechos. Han sido tres años estupendos», manifestó Álvarez-Buylla, que seguirá en la organización. «Sigo como voluntario en Cáritas Labora, un servicio en el que tratamos de ayudar a las personas a encontrar trabajo. Es donde estaba antes de que me nombrasen presidente, y seguiré colaborando en todo lo que me mandan».

Accedió al cargo tan solo siete meses después de darse de alta como voluntario dando el relevo a Joaquín García, posiblemente el presidente que más tiempo ha ocupado el cargo en Cáritas Arciprestal Avilés, doce años. «Me lo propusieron varias veces. Yo me negaba porque consideraba que no estaba preparado, pero tanto insistieron que al final accedí». No se arrepiente lo más mínimo. «En Cáritas recibes mucho más de los que das. Quiero agradecer el trabajo de los 298 voluntarios activos, el de los colaboradores que tanto nos ayudan de forma desinteresada y muy especialmente el del equipo que me ha permitido sacar adelante esta tarde. Juana María Riestra, Angelita Carrillo, Carmen Gutiérrez, Saray Rodríguez, Bárbara Fernández y el difunto Juan Manuel Suárez», exarcipreste de Avilés y párroco de Piedras Blancas, fallecido en enero del año pasado.

Mas necesidades

Le tocaron tiempos difíciles. «Hay mucha gente que lo está pasando mal. Es cierto que en los últimos meses el número de familias que acude a nosotros ha descendido, pero sus necesidades son mayores. Antes solo precisaban comida, ahora también ropa y otra clase de ayudas, como asistencia odontológica. Tenemos cinco dentistas que proporcionan asistencia de forma desinteresada y también un óptico que suministra gafas», puntualizó

El arciprestazgo de Avilés abarca también los concejos de Castrillón, Corvera, Illas, Gozón y Carreño. «Cáritas trata igual a todos el mundo. Aquí no se hace distingo. Nunca miramos el color de la piel, ni la ideología política ni las creencias religiosas, para nosotros todos los necesitados son igual». Su dieciséis delegaciones parroquiales «se rigen por el principio de comunicaciones cristiana de bienes, el que más tiene da al que menos tiene, por lo que la atención es la misma en cada una de ellas». También gestiona el albergue municipal de transeúntes.

Caritas Avilés atendió el año pasado a 2.163 personas, un 19% menos respecto al ejercicio anterior, a las que prestó ayuda por valor de 401.032 euros. La sede principal está en el número catorce de la calle El Quirinal, y, atiende de lunes a viernes en horario de diez de la mañana a una de la tarde.