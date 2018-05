El desafío de Carlos Bellido Carlos Bellido, durante una competición de fisioculturismo. / LVA Con una discapacidad total por la epilepsia que padece, el culturista avilesino quiere contagiar su pasión por el deporte EVA FANJUL AVILÉS. Viernes, 25 mayo 2018, 04:04

«Los discapacitados también podemos hacer ejercicio y salir de casa, yo soy el claro ejemplo», asegura convencido el culturista avilesino Carlos Bellido, el primer afectado con epilepsia rebelde que compite en esta disciplina deportiva.

De hecho, en 2017 obtuvo el sexto puesto del Campeonato de Asturias de fisioculturismo y el pasado fin de semana, se clasificó el sexto de ocho participantes del Open Nacional Warriors, una competición organizada por la Asociación Española de Culturismo Natural. Ahora está dispuesto a contagiar su entusiasmo por el deporte a otras personas con discapacidad «sin importar el problema que tengan, porque todos podemos hacer algo», asegura.

El objetivo es emprender una campaña de fomento de la práctica deportiva y para ello se pone a disposición de entidades sociales e instituciones para colaborar «impartiendo charlas, dando alguna clase práctica, en todo aquello que mi experiencia pueda ayudarles».

Carlos Bellido tiene reconocida una incapacidad del cien por cien, y no puede entrenar ni competir solo, de hecho precisa de un asistente para hacerlo. «No es algo fácil a veces», asegura, porque la epilepsia rebelde que padece desde niño «es de las peores y no sé cuando me puede dar una crisis, pero siempre hay una alternativa, solo hay que buscarla».

Su espíritu de superación le llevó a practicar diferentes deportes y a competir cuando nadie creyó que podría hacerlo. «Empecé a nadar tarde, con 23 años, y a los 25 años acabé compitiendo en los Campeonato de España Máster con el Club de Natación Avilés, cuando nadar es sin duda el deporte más peligroso para un epiléptico». Otra de sus grandes pasiones es la montaña, «escalar me encanta y no es arriesgado, estoy siempre sujeto y voy bien acompañado».

Otro gran apoyo para Bellido ha sido la dieta. «La alimentación semicitogénica para la epilepsia que sigo, alta en grasa y baja en hidratos, me ayuda a controlar las crisis y además es muy adecuada para el deporte», explica.

Por el momento no volverá a competir hasta 2019, «necesito muchos descanso», reconoce pero seguirá entrenando cinco días a la semana, «para seguir disfrutando de la vida».