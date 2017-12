Luz Casal abrirá el 16 de marzo en Avilés su nueva gira nacional Luz Casal, en un concierto en Oviedo en 2014. / ÁLEX PIÑA La cantante avilesina publicará a principios de año su nuevo disco, de título aún desconocido, y ofrecerá cinco conciertos en Francia y Bélgica J. F. G. AVILÉS. Domingo, 17 diciembre 2017, 02:16

Luz Casal abrirá el 16 de marzo en el Teatro Palacio Valdés su nueva gira nacional, en la que presentará su nuevo disco, cuyo título aún no ha sido revelado. Producido por Ricky Falkner, componente de Egon Soda y Love of Lesbian y productor de bandas como Quique González, Sidonie, Iván Ferreiro, The New Raemon o Lori Meyers, entre otras, verá a la luz a primeros de año.

Está compuesto por catorce canciones inéditas «trabajadas en los últimos años que expresan sensaciones, deseos, ideas y sentimientos de ese período vivido», según manifiesta la cantante de raíces avilesinas y gallegas. Llegó a Avilés junto a su familia cuando tenía seis meses, estudió en el colegio Paula Frassinetti y posteriormente se trasladó a Gijón. En 2006 recibió el Premio LA VOZ DE AVILÉS a la Acción Cultural.

Luz Casal (La Coruña, 1958) abrirá su gira en Francia, país en la que goza de gran fama, con cuatro conciertos, el 2 febrero en Enghien Les Bains, el 3 en Plougastel Daoulas, el 15 en Bëziers y el 22 en Le Mans, al que seguirá uno en Bélgica, el día 23 en La Louvière.

Después, tres semanas de descanso antes de abrir en Avilés su gira nacional, con actuaciones confirmadas en Vigo (17 de marzo), Coruña (24), St. Martin De Crau (31), Gerona (6 de abril), Barcelona (7), Valencia (21), Málaga (30), Las Palmas De Gran Canaria (24 de mayo), Lanzarote (25), Santa Cruz De Tenerife (26), Fuerteventura (27), Valladolid (16 de junio) y Jerez de la Frontera, el 12 de agosto.

El nuevo trabajo de la artista llega treinta y cinco años después de su primer álbum, 'Luz', editado en 1982, y cuatro en relación a su último disco de material inédito, 'Almas Gemelas', si bien recientemente ha publicado en Francia un álbum tributo a la cantante francesa Dalida, la primera mujer en recibir un disco de diamante.

El concierto que prepara la cantante Luz Casal en Avilés se enmarca dentro del ciclo de Avilés Arte Sonoro.