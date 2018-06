Casas, locales y garajes, inundados esta madrugada en Zeluán

Las intensas lluvias caídas durante la madrugada de hoy provocaron numerosos problemas en la circulación, cortes de carreteras, coches atrapados en zonas anegadas por el agua y una nueva inundación en Zeluán. El mayor problema se produjo sobre la una de la madrugada, cuando el agua alcanzó cuarenta centímetros en algunas casas, locales y garajes.

Los vecinos alertaron al 112 y los bomberos pudieron comprobar que solo estaba funcionando una de las bombas de achique, según relatan los propios vecinos. Cuando se consiguió poner en funcionamiento la segunda, la situación mejoró. «¿Cómo puede ser que el bombeo de Zeluán que consta de tres bombas tenga una sola en funcionamiento? La segunda no arranca porque salta el diferencial y la tercera simplemente no está», lamentan, después de una nueva madrugada de infarto en la zona. En su opinión, las inundaciones no las provocan las lluvias sino el mal funcionamiento de estas bombas.

Durante la madrugada también se produjeron importantes complicaciones en Corvera, en la zona de Trasona, en donde las fuertes lluvias anegaron carreteras y provocaron argayos en el acceso al centro comercial ParqueAstur. A esta hora los operarios municipales trabajan en solucionar esos argayos y mantienen un carril cortado en dirección Fafilán en la carretera que une el pantano con el centro comercial y la autopista Y. En esta zona también está cortado el acceso a la rotonda de Gudín bajo la autopista porque se ha acumulado mucha agua creando una balsa y el acceso a Trasmonte. Anoche un vehículo quedó atrapado en el acceso a Fertiberia por el agua acumulada en la carretera.

En Castrillón, a esta hora están cerradas al tráfico dos carreteras por argayos. La que une Salinas con Arnao, a través del túnel; y la de Las Chabolas-Santa María del Mar (CT-1).

En Avilés la madrugada fue más tranquila después de que durante la tarde se produjeran inundaciones en las avenidas de Los Telares y de Lugo. No obstante, en algunos momentos de la noche también se acumularon importantes balsas de agua que dificultaron la circulación en puntos como el cruce de El Pozón y Llaranes, la Arteria del Puerto y el puente de la Travesía de la Industria en El Reblinco, que llegó a quedar inutilizado para el paso de vehículos durante el momento en el que la lluvia fue más intensa.