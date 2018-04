Las casetas de bebida abrieron durante los conciertos con permiso del Ayuntamiento Una de las casetas, sirviendo bebidas el jueves por la noche. / J. P. C. R. AVILÉS. Sábado, 28 abril 2018, 04:14

Las casetas del Campeonato de Food Trucks que el jueves sirvieron bebida durante los conciertos de las orquesta Panorama y New York obtuvieron el permiso del concejal de Promoción de Ciudad, Manuel Campa, tal como reconoció ayer mismo a este periódico. La decisión, sin embargo, no sentó bien entre los hosteleros de la zona, que recordaban que la concejala de Festejos, Ana Hevia, había anunciado en la presentación de estos conciertos, previstos inicialmente como antesala de las fiestas de El Bollo, que no se instalaría ninguna barra para no perjudicar a la hostelería local.

Los bares del entorno de La Exposición daban por hecho que aquel compromiso se mantenía, pero no fue así. El jueves por la noche abrieron las seis casetas de bebidas del campeonato. Alguna de ellas, sin luces. «Ya nos pusimos en alerta cuando por la mañana vimos que llevaban barriles de cerveza, entonces llamamos a Festejos para preguntar y nos dijeron que hasta el día siguiente (viernes) no abrirían, que no nos preocupáramos». No fue así y el 'chivatazo' se lo dieron a los hosteleros los propios clientes, algunos escandalizados con el precio de los 'cañones' de cerveza.

Al menos un hostelero se puso en contacto con la Policía Local cuando confirmó que las casetas de bebida habían abierto. La respuesta le intranquilizó aún más. «Tienen permiso para hacerlo», le dijeron. Ayer, el malestar era evidente. La mayoría de los bares de la zona había reforzado sus plantillas y se habían provisto de mercancía extra ante la previsión de una buena caja debido a la importante afluencia de público que se esperaba que registrase la actuación de las populares orquestas, como así sucedió. Hubo más clientes que un jueves cualquiera, pero ni mucho menos los esperados. Pero algunos, por si acaso, prefirieron no alzar la voz contra el Ayuntamiento.

«Un imán»

El concejal Manuel Campa explicó que lejos de tratar de «perjudicar» a la hostelería avilesina con el Campeonato de Food Trucks este fin de semana en Avilés, esperan que sea un imán que repercuta en todo el centro. «No creo que el comercio pueda tener dudas sobre nuestro apoyo. Con esto, todos saldremos ganando», recalcó. El edil recordó además que ya hace un par de años inventaron aquel 'Sabores de plaza en plaza' con el doble objetivo de atraer a gente y retener a la que opta por desplazarse a localidades cercanas en busca de ofertas de ocio.

Campa explicó que la primera ubicación que se barajó para instalar el Campeonato fue el Parque de las Meanas, pero los árboles complicaban la logística y decidieron trasladarlo a la Pista de la Exposición. «Les permitimos abrir antes, pero sin permiso para comidas, para que pudieran dar servicio al servicio que se estaba celebrando», añadió Manuel Campa.

Una vez más, la polémica parece servida. Servida en barra en las casetas de La Exposición.