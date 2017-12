Castrillón y Corvera confían en 2018 como el año de inicio de obras importantes Tirador, Fernández y Triguero, ayer en Avilés. / MARIETA Triguero se marca el reto de la remodelación de Ferrota e Iván Fernández destaca el nuevo centro de salud y la ampliación del teatro de El Llar J. F. G. AVILÉS. Sábado, 30 diciembre 2017, 01:30

La alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero, señaló al inicio de las obras de construcción del futuro complejo deportivo de Ferrota y a la apertura de las nuevas bibliotecas de Piedras Blancas y Salinas como principales retos de cara al próximo año. «También confiamos en aprobar la modificación de los suelos genéricos y de dos importantes proyectos urbanísticos, el de Santa María y el del entorno de la piscina municipal», añadió.

A nivel político, «lo primero es aprobar el presupuesto de 2018 con el mayor consenso posible, seguir desarrollando las estrategias en materia social y medioambiental que hemos puesto en marcha y mantener la buena salud económica que disfruta el Ayuntamiento. Hemos reducido la deuda en más de un 50% y tenemos ocho millones de remanente, pero no podemos gastarlos por la rigidez del gobierno estatal», señaló Triguero, uniéndose así a las críticas vertidas contra las leyes de estabilidad presupuestaria.

Iván Fernández, alcalde de Corvera, se refirió a 2018 «como el año en que recogeremos todo lo que hemos sembrado en lo que va de legislatura». Se refería al nuevo centro de salud previsto en Los Campos, a la ampliación del teatro El Llar y a la construcción de un aparcamiento en el entorno de la plaza de las Cuatro Estaciones de Las Vegas, tres proyectos «que se harán realidad el próximo año».

Entre los retos pendientes de resolver sitúa un hipotético acuerdo con el Ministerio de Fomento «para resolver dos grandes problemas, los ruidos que generan las autovías a su paso por Trasona, Molleda y Villa y la barrera que suponen las vías del tren a su paso por Las Vegas».

El Ayuntamiento proyecta salvarla mediante un ascensor que daría acceso a La Estrada. «Ya he mantenido dos encuentros con el ministro de Fomento -Íñigo de la Serna- y recientemente he recibido una carta del presidente de Adif que me emplaza a reunirme con él a la menor brevedad para establecer un protocolo de actuación», concluyó Fernández.