Somos e IU celebran que el PSOE «rectifique» sobre las educadoras Ambos partidos anuncian que seguirán reclamando la equiparación de las profesionales de las escuelas infantiles

Somos e Izquierda Unida mostraron ayer su satisfacción con lo que consideran una «rectificación» del equipo de gobierno sobre los salarios de la educadoras de las escuelas de 0 a 3 del concejo. No obstante, ambas organizaciones advierten que todavía queda camino hasta alcanzar «la equiparación en derechos con el resto de la plantilla municipal».

El concejal de Somos, Primitivo Abella, señaló que «a pesar de la negativa que el PSOE mantuvo durante todo el año a negociar con las trabajadoras de las escuelas infantiles, finalmente han tenido que hacer una importante concesión». El edil recordó la huelga de ocho días de las trabajadoras que contó con el respaldo de las asociaciones de padres y otras organizaciones, entre las que se encontraba su partido. «Somos ha contribuido lo que ha podido llevando las reivindicaciones del colectivo al Pleno y nos alegramos de esta victoria parcial», asegura Abella.

Por su parte, la portavoz de Izquierda Unida, Llarina González, también mostró su satisfacción con la decisión acordada entre equipo de gobierno y sindicatos que supone un incremento salarial de un 16% para las trabajadoras de las tres escuelas infantiles de la ciudad.

«La alegría no es completa porque es una mejora parcial, ya que no es un aumento del sueldo base sino de la productividad que se cobra en la nómina, por lo que no es la equiparación que las trabajadoras querían y nosotros apoyábamos», explica Llarina González. Como Somos, la portavoz de Izquierda Unida entiende que la «rectificación» del PSOE ha sido fruto de la movilización y el respaldo con el que contaron las trabajadoras. Según dijo, «vamos a seguir reivindicando la equiparación, algo que es lógico hasta el momento en el que el Principado asuma el 0 a 3».

Presupuesto de 2018

Por otro lado, la portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento arremetió contra el equipo de gobierno por no haber vuelto a dirigirse a la oposición después de que el sábado pasado la convocase para presentar el presupuesto del próximo año y todos los partidos decidiesen no acudir a la cita.

«No nos han llamado ni siquiera para concertar reuniones para comenzar el debate sobre el documento, seguimos esperando a que se nos convoque», indicó Llarina González. Y añadió que «parece más una actitud de perreta porque no hayamos ido a la reunión del sábado antes de Navidad que la de un partido serio que quiere negociar de verdad un presupuesto con la oposición».

Cree que ya en esta reunión no se va a producir ninguna reunión para abordar las cuentas del próximo año, ya que hoy se celebra el Pleno municipal del mes de diciembre y mañana habrá reunión de la comisión del agua. «Igual lo que sucede es que no tienen ninguna voluntad de negociar los presupuestos y solo están buscando una excusa para justificar que vayan a la cuestión de confianza para sacarlos adelante», apuntó la edil de IU sobre el hecho de que en esta semana no hayan sido citados por el PSOE.

González bromeó con la situación: «parece que han olvidado nuestro teléfono, no sé si mandar un burofax a la concejala de Hacienda con mi teléfono para recordárselo y que pueda llamarnos para comenzar la negociación del presupuesto del Ayuntamiento para el próximo ejercicio».