Cien años con buena salud y memoria Lucía San José sostiene la tarta con la que celebró los cien años junto a su familia. / MARIETA Lucía San José celebra su cumpleaños rodeada de su hija, tres nietos y una bisnieta C. DEL RÍO AVILÉS. Viernes, 15 diciembre 2017, 02:14

Lucía San José Medina estrenaba ayer el centenario. Un día después de haber soplado las velas y de haber brindado con un vino a su salud y por su salud. Porque esta avilesina de adopción goza de la plenitud de sus sentidos y exhibe una autonomía que ya quisieran para sí muchas personas más jóvenes.

Lucía nació en Pontejos del Vino (Zamora) un 13 de diciembre de 1917 y en 1962 se trasladó a Avilés con su marido. Huelga explicar que, como tantos otros en aquella época, vinieron atraídos por la fuerza del mercado laboral del momento. No vinieron solos, les acompañaron dos hermanas de ella que ya no viven y un matrimonio del pueblo. Su marido, sin embargo, no trabajó en la industria como la mayoría de los inmigrantes, sino que entró en el Club de Tenis como guardia jurado. Falleció en 1986, pero Lucía supo asumir su ausencia y mirar hacia delante con el resto de la familia que la rodea y la arropa. No podía ser menos de una persona religiosa como ella, que no hay día que no rece el rosario.

«Estoy feliz», confesaba el miércoles a la espera de que llegase la familia al completo para soplar las velas junto a ella. Se siente así, principalmente, por la calidad de vida de la que disfruta. Sin ninguna enfermedad importante, más allá de alguna dolencia temporal, disfruta tomando ese rayo de sol despistado que se cuela en el patio de su casa de El Pelame, viendo la televisión o leyendo. «No se le resiste nada. Lee prensa, revistas y libros», confiesa su nieta Rosi Junquera.

Si en Avilés, Lucía San José es una de las contadas mujeres que han llegado a los cien años, en su pueblo es la única. De hecho, el pasado 25 de julio recibió un homenaje a la vecina más anciana. A pesar de llevar tantos años instalada en la ciudad, San José nunca ha olvidado Pontejos y siempre está preguntando a sus nietos si han ido por allí y cuándo la llevan a ella.

La centenaria agradece a Dios que nunca «me ha pasado nada malo», más allá de esas inevitables pérdidas personales que son ley de vida. Por eso el miércoles se brindó por todo lo alto en la residencia familiar con la presencia de su hija, sus tres nietos, sus parejas y una bisnieta de ocho años. Todos compartieron una tarta «blandita», para que Lucía la pudiera comer sin dificultad, y un vino que, como siempre, se encargó de catar la propia Lucía. Ha sido una de sus aficiones y no lo perdona en las comidas. Tantos años apreciando el sabor de los caldos, la convierten en la entendida oficial de la familia cuando se descorcha cualquier nueva referencia.

La del miércoles fue un pequeño entrenamiento de lo que se avecina en estas fechas navideñas. Porque cada día es digno de celebrar y porque, ante todo golosa, Lucía es golosa. Ya se frota las manos ante las bandejas de los próximos días, en las que lo único que perdonará será el turrón duro, por aquello de preservar la dentadura.