Cierra la carnicería Vallina de Galiana tras más de seis décadas de actividad La carnicería Vallina de Galiana, cerrada. / PATRICIA BREGÓN Sus orígenes se remontan a principios del siglo XX, cuando José Vallina se trasladó a Avilés desde el concejo de Siero M. P. avilés. Jueves, 6 julio 2017, 03:07

Uno de los establecimientos comerciales con más tradición en el Avilés del siglo XX, y entroncado con el XXI, echa el cierre. Se trata de la carnicería Vallina de la calle de Galiana, que después de más de seis décadas de servicio ininterrumpido, de ofrecer las mejores carnes y embutidos a los avilesinos, cierra sus puertas.

Inaugurada en su actual ubicación bajo los soportales de la parte alta de la calle de Galiana, a mediados de la década de los 40 del siglo pasado, en su historia se enraíza la empresa cárnica Embutidos Vallina, que hoy es puntera en Asturias, y con la que comparte origen.

Todo comenzó hace más de cien años, a finales del siglo XIX. Fue entonces cuando el iniciador, José Vallina, que procedía del concejo de Siero, decidió abrir un pequeño establecimiento dedicado a la venta de productos cárnicos en lo que entonces era la plaza del Pescado, el mismo edificio de la plaza de Santiago López que hoy atraviesa de lado a lado la pasarela que permite sortear las vías del tren, y atravesarlas camino del Centro Niemeyer, hacia el puente metálico de San Sebastián. Una fecha significativa en todo el proceso es el año 1902, en el cambio de siglo, marcado por la empresa cárnica como el año de su fundación definitiva.

Impulsor

Si José Vallina fue el iniciador de la saga, quien decidió dejar el centro de Asturias y asentarse en Avilés, sería su hijo Carlos Vallina Infiesta el encargado de tomar con fuerza su testigo, si bien ya desde pequeño fue un ayudante más de su padre en el establecimiento de la plaza. Convertido en un adulto, y casado con Esperanza Suárez, su impulso permitirá el crecimiento del negocio, el germen con el que se llegará por un lado a la carnicería que cierra sus puertas en 2017, y a la empresa cárnica que se sitúa en La Laguna.

Merced a esta evolución positiva de la actividad familiar, Carlos Vallina, y su esposa Esperanza Suárez, se deciden a dar un paso más. El negocio subirá hasta el barrio de El Carbayedo. Allí deciden abrir un nuevo establecimiento, en el que se ofertarán a los clientes tanto los productos cárnicos de los que eran habituales, como lo que entonces se conocería como ultramarinos, que permitían surtir las necesidades alimenticias de las familias, gracias a las pequeñas tiendas de los barrios.

En este nuevo lugar, el negocio adquiere una dimensión mayor, y fundamental en la historia. Pues a partir de ese momento lo que antes realizaban de manera artesanal, pasa a realizarse en un proceso industrial incipiente: la elaboración de embutidos, de chorizos.

La actividad no hace más que subir, de tal manera que la familia Vallina decide cambiar de nuevo su ubicación. No tan lejos, puesto que desde El Carbayedo pasan a la parte alta de la calle de Galiana, un lugar inseparable de la historia hasta el presente. Allí fundan la nueva carnicería, y desde ella se vivirán los profundos cambios que está sufriendo la ciudad, fundamentalmente, a partir de los años 50, con la construcción de Ensidesa, y la multiplicación de la población de Avilés en apenas un lapso de tiempo. Miles de personas han dejado su huella en el establecimiento en todas estas décadas, en un local en el que la familia aumentó la gama de productos ofrecidos (la estrella es la longaniza de Avilés), mientras la producción no dejaba de crecer.

Otro año clave es 1965, en el que fallece Carlos Vallina, y su mujer y sus cinco hijos se sitúan al frente de la empresa, que seguía situada en Galiana. La carnicería que cierra sus puertas, propiedad hoy de Carlos Vallina Valdés, bebe de esa trayectoria, que entronca de forma muy íntima con el pasado de Avilés, que pierde un establecimiento histórico.