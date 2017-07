La cifra de parados en Avilés baja en mil personas en los dos últimos años Un trabajador en el puerto de Avilés. / MARIETA La ciudad registró en junio 6.305 desempleados frente a los 7.409 con los que cerró el mismo mes del año 2015 RUTH ARIAS avilés. Jueves, 6 julio 2017, 06:24

El paro sigue descendiendo progresivamente y el último mes de junio se cerró con 6.305 personas en búsqueda de empleo en Avilés, un número muy inferior al que se había registrado por estas mismas fechas en los últimos años. Supone un descenso de más de mil desempleados en tan solo dos años, ya que en junio de 2015 los parados alcanzaban la cifra de 7.409.

La mejora, sin embargo, no alcanza por igual a todos los colectivos, y aunque los números se han reducido por igual entre hombres y mujeres, no ha sucedido lo mismo en todas las franjas de edad. Los grupos de menores de veinte años y de mayores de 59 han sido los más damnificados, y no solo no han logrado bajar su número de personas inscritas en los servicios de empleo del Principado, sino que incluso han ido creciendo en los últimos años. En el resto de franjas de edad los datos han ido mejorando de forma significativa.

Los resultados también son desiguales por sectores de actividad, registrándose un estancamiento en la agricultura y la pesca y una llamativa mejora en la construcción, que pasa de los 907 parados de 2015 a los 656 en este 2017, algo que puede deberse tanto al repunte de trabajo encabezado por las obras de reforma y rehabilitación como a la reconversión de algunos de estos profesionales hacia otros sectores diferentes.

Solo a lo largo del último mes salieron de las listas del paro de las oficinas avilesinas trescientas personas, la mayoría de ellas del sector servicios, aunque también la industria ha contribuído de manera notable a la mejoría de los datos, con 53 parados menos. El único colectivo que ha incrementado su número de desempleados ha sido el de aquellos que no cuentan con ninguna experiencia laboral previa, que incluso ha crecido en tres personas y alcanza la las 725.

Los servicios registraron en junio 4.208 parados frente a los 4.424 de mayo, mientras que en la industra el desempleo descendió de los 629 a los 576, por efecto de las contraciones veraniegas. En la construcción se bajó a los 656 parados desde los 686 de mayo, mientras que el sector primario mejoró sus números en cuatro personas, al pasar de 144 a 140.

Castrillón y Corvera

En el resto de concejos de la comarca la situación ha sido muy similar. Tanto Castrillón como Corvera han visto descender su número de parados en alrededor de doscientas personas desde 2015. Castrillón ha pasado de los 1.653 desempleados hace dos años a los 1.400 actuales, mientras que Corvera ha bajado de las 1.532 personas a las 1.328, en la misma línea descendente.

Además de los servicios, que en ambos casos suponen la mitad de los nuevos empleos, la construcción ha tenido un buen comportamiento en Corvera, mientras que en Castrillón destaca también el empuje de la industria.