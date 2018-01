Ciudadanos advierte al PSOE de que «no estamos para obras de teatro» Carmen Soberón, en un Pleno municipal. / MARIETA Soberón dice que solo negociará el presupuesto si observa «una línea constructiva», mientras que Ganemos aprecia «aspectos interesantes» J. F. G. AVILÉS. Jueves, 4 enero 2018, 00:41

Ciudadanos supedita cualquier posibilidad de negociar su apoyo a la propuesta presupuestaria del gobierno socialista local a que «mantenga una línea constructiva y coincidamos en las líneas estratégicas básicas. Si es así podremos seguir hablando. Si no, que decida Mariví Monteserín -la alcaldesa- cómo sacar adelante la negociación más importante del año. Venimos con la mente abierta, espíritu constructivos y sin posturas previas, pero para puestas en escena y obras de teatro no estamos», manifestó Carmen Pérez Soberón, a la postre su única concejala tras la marcha de Juan Cuesta, que mantiene el acta aunque no acude a los plenos.

El PSOE también mostró ayer su propuesta a Agustín Sánchez, único concejal de Ganemos Avilés en Común. «Al menos esta vez nos han facilitado una documentación exhaustiva que vamos a analizar en profundidad. Después haremos propuestas, pero hasta entonces poco podemos decir», manifestó. Como primera valoración, «parece que hay aspectos interesantes que sintonizan con las propuestas que llevamos presentado a lo largo de la legislatura, como por ejemplo algunas iniciativas para fomentar la participación ciudadana. Otra cosa es ver cómo se materializan», puntualizó.

La propuesta asciende a 67,3 millones de euros, lo que representa un aumento del 2,46% respecto a las cuentas de 2016. El primero en conocerla, el martes, fue el PP, quien la calificó de «continuista, sin novedades y maquillada por los fondos DUSI», que financian un 80% de las obras urbanísticas proyectadas en los barrios de Versalles y La Luz. Ayer fue el turno del Ciudadanos y Ganemos, para cerrar la ronda hoy jueves con Somos e Izquierda Unida.

El presupuesto tendrá que ser aprobado por el Pleno, con el PSOE en minoría. Si no lo consiguiese, la alcaldesa podría someterse a una cuestión de confianza, la misma fórmula que le permitió sacar adelante las cuentas de 2017.