PP, IU y Ciudadanos ningunean a los no adscritos y Somos y Ganemos les lanzan reproches

El Pleno celebrado ayer es hasta el momento el más largo del mandato, siete horas y cuarenta minutos de debate en el que los no adscritos, los tres concejales que dejaron la disciplina del PP, fueron protagonistas en una parte y claves en la aprobación de varios puntos. Ellos presentaban una moción en la que pedían que Avilés conmemorase el cuarenta aniversario de la Constitución que sirvió de excusa para que el resto de partidos mostrasen su posición sobre el transfuguismo. Recibieron duras críticas por parte de Somos y de Ganemos. Xune Elipe, de la formación morada, dijo no dar validez a su propuesta porque «no deben estar ahí».

Por su parte, el PP, IU y Ciudadanos optaron por no intervenir y después no votar, lo que hizo que se contabilizasen como abstención y que se aprobase la propuesta con el voto a favor del PSOE. Su portavoz, Luis Huerga, recordó que el pacto antitransfuguismo se aplica a concejales que cambian gobiernos, que no es el caso. «Ustedes afirman que se crea una nueva mayoría con el apoyo de los tránsfugas a nuestras propuestas, pero no siempre es así y se ha visto en este Pleno, ya que han votado a favor de algunas de las suyas, con lo que dejemos de hacernos trampas al solitario». En este sentido, el concejal no adscrito Francisco Zarracina también se dirigió a esos grupos y les preguntó, en su intento de demostrar la incoherencia de su discurso, planteó que «cuando votamos su propuesta, ¿por qué no renuncian a nuestros votos y pierden la votación?».