Ciudadanos pone el Centro del Acero como ejemplo para una red en España

El Centro del Acero es un modelo de transferencia de conocimiento entre universidad y empresa que puede replicarse en toda España en lo que Ciudadanos denomina «Red Cervera» para fomentar la innovación. Así lo aseguró ayer el economista Luis Garicano, responsable del Área de Economía y Empleo de Ciudadanos, que, junto con el vicepresidente del Congreso, Ignacio Prendes, Susana Solís, diputada de la formación naranja en la Asamblea de Madrid, líderes regionales y locales del partido visitaron las instalaciones de Avilés para conocer la Fundación ITMA y la Manzana del Acero. El objetivo de la Red Cervera será facilitar «la conexión entre la empresa y la universidad», aseguró Garicano.

El director de la Fundación ITMA, Íñigo Felgueroso, y el nuevo responsable mundial de I+D en ArcelorMittal, Nicolás de Abajo, recibieron a la embajada naranja que se desplazó a Asturias con motivo de unas jornadas sobre innovación desarrolladas en Gijón.

Garicano destacó la tradición e historia innovadora de la región, asegurando que «es el futuro de la región». Para el economista, el modelo de éxito en la investigación del acero «debe trasladarse a otros campos de la economía asturiana». Luis Garicano no se reservó ningún elogio hacia el proyecto de la manzana del acero, asegurando que «convierte a Asturias en la capital mundial del acero». En este sentido, subrayó que «tal como nos indicó Nicolás de Abajo, el futuro industrial no es sólo intensivo en mano de obra, también en conocimiento. El sector del automóvil compra el acero a los fabricantes con las patentes de las chapas más resistentes; de ahí la importancia de la innovación».

Luis Garicano también abordó las últimas tensiones con el PP a raíz de la investidura del nuevo presidente de Cataluña, Quim Torra.

«Apoyamos el trabajo del gobierno para que los españoles vivan bien. Por eso hemos apoyado unos presupuestos con muchas aportaciones de Ciudadanos. Cuando el gobierno hace las cosas más, debemos exigir que las hagan bien», apuntó antes de recordar que «el trabajo del gobierno es defender que se cumpla la Constitución». En este sentido, recordó que «los síntomas son que la Generalitat no se comprometerá con la Constitución. No se puede pasar por encima del Estado de Derecho», recordando que «en treinta años, el Reino Unido ha suspendido la autonomía del Ulster en seis ocasiones y no ha pasado nada».