La red 'Ciudades amables: educando en los buenos tratos' se reúne en Avilés

El Palacio de Valdecarzana acoge hoy la primera sesión plenaria de la red temática 'Ciudades amables: educando en los buenos tratos', liderada por Avilés dentro de la Red Española de Ciudades Educadoras (RECE). El objetivo de esta jornada es el de analizar políticas públicas desarrolladas desde la perspectiva de los buenos tratos, para el estudio de su aplicación y adaptación a otros entornos locales.

Un grupo de trabajo formado por dieciséis ciudades de todo el territorio nacional trabajará desde mañana hasta el año 2020 elaborando, analizando y trasladando propuestas tanto al resto de municipios de la red como a todos aquellos interesados en impulsar políticas públicas que ahonden en los valores de las Ciudades Educadoras.

El Grupo de Trabajo 'Buenos Tratos', impulsado por el Ayuntamiento de Avilés, participa en la organización y desarrollo de este encuentro, dinamizando y acompañando a las ciudades asistentes. Este grupo está integrado por diferentes departamentos municipales, Consejería de Educación, Universidad de Oviedo, Centro del Profesorado y de Recursos de Avilés, centros educativos, AMPAS y entidades sociales que trabajan en el ámbito de la Educación por el fomento de los buenos tratos.

A través de esta Red temática, el Ayuntamiento de Avilés quiere poner a disposición de los ayuntamientos que la integran un espacio de trabajo en el que compartir una metodología de acción, desarrollada desde hace años en la ciudad mediante políticas municipales con un carácter educativo integral y global.

Esta metodología se concreta en un modelo de ciudad donde la educación no se vincula únicamente a los centros escolares, si no también a todos los agentes y recursos que intervienen desde la educación informal y no formal, como asociaciones, entidades o familias, entre otros.

Participan en esta red personal político y técnico de los Ayuntamientos de Alcázar de San Juan, Algeciras, Castellón de la Plana, Chiclana de la Frontera, Getafe, Gijón, Granollers, Ibi, Pamplona, Pinto, Rivas Vaciamadrid, Sant Cugat del Vallés, Sevilla, Tarragona, Xabia y Xátiva.