Clases de cine en el instituto

Javier Mediavilla durante la clase que impartió ayer en el instituto Número 5 de Avilés. El director del 'Avilés Acción', Javier Mediavilla, imparte charlas a los alumnos de secundaria para animarlos grabar cortos con el móvil AVILÉS. Miércoles, 14 marzo 2018

«La charla me pareció muy interesante y me gustaría hacer un corto, una historia con moraleja de la que podamos aprender algo, aunque además de directora a mí lo que me gustaría ser de mayor es actriz», dice Ana Shuye Rodríguez Nieto, una de las cincuenta alumnas de cuarto de la ESO del instituto Número 5 de Avilés, que ayer participó en la clase 'Cómo grabar un corto con el móvil', impartida por Javier Mediavilla, director del Avilés Acción Film Festival.

Según explicó Mediavilla, su principal objetivo es «hacerles conscientes de lo afortunados que son al vivir en esta época en la que, gracias a la tecnología, todos pueden ser pequeños directores potenciales y que descubran que con su teléfono móvil pueden hacer cosas realmente interesantes como todos estos cortos que se han presentado en los últimos años y que me a veces a mí me han dejado alucinado», asegura.

Y es que, precisamente, esta actividad busca animar a los adolescentes a crear cortos y presentarlos a concurso en la sección 'Aula Móvil' del certamen avilesino. Y a juzgar por lo entusiasmados que salían algunos, lo ha conseguido. «Ha sido muy entretenido y me gusta la idea de hacer un posible corto cómico», comenta Daniela García, quien participó como actriz en la práctica de grabación con móvil de una escena improvisada que se realizó en la parte final de la clase.

Lo cierto es que en apenas una hora, el director del certamen avilesino condensó lo esencial a tener en cuenta para poder empezar a plantearse grabar un corto. Empezó por cuestiones cinematográficas básicas y generales como la creación de un guión, la selección de los actores, la importancia de la caracterización o de la localización, o la necesidad de trabajar un 'story board' o guión gráfico.

Además, Mediavilla aportó otras cuestiones técnicas específicas para la grabación con móvil que seguro servirán de utilidad a los jóvenes, como ir con las baterías cargadas, utilizar un teléfono sólo para grabar el sonido, o cómo colocar el móvil para evitar que la imagen tiemble. «Utilizad el ingenio y la creatividad porque, aunque os parezca mentira, podréis conseguir resultados fantásticos con muy poco», aseguró el director.

Según Javier Mediavilla, este es el año de la consolidación del proyecto 'Aulas Móvil', impulsado por la Concejalía de Juventud de Avilés. «Esperamos poder llegar a más institutos y dado el éxito y la demanda de la actividad por parte de los centros tenemos que plantearnos buscar una manera de ampliar el proyecto porque esto se nos queda pequeño para el interés que suscita».

El festival de cortometrajes Avilés Acción se celebrará desde el 26 de mayo al 2 de junio. Los autores de los cortos finalistas de la sección 'Aula Móvil' podrán verlos proyectados en pantalla grande, dentro de las sesiones diarias de la cartelera de los Multicines Odeón ParqueAstur.