Los comerciantes de Avilés se resignan ante las rebajas tras «una temporada pésima» Dos mujeres se interesan por los productos de un comercio en rebajas en el centro de Avilés. / MARIETA La Ucayc advierte del cierre de negocios y de la urgente necesidad de regular las rebajas para evitar la «desertización comercial de la ciudad» EVA FANJUL AVILÉS. Sábado, 30 junio 2018, 03:28

«La temporada de primavera verano está perdida. El tiempo no ha acompañado, la gente no se anima a comprar y te ves obligado a colgar el cartel de rebajas casi a principios de junio por la presión del entorno comercial». Así resume Juanjo Presno, propietario de la tienda de ropa masculina Cadenzza, el resultado de la campaña de primavera verano 2018.

Cómo él, son muchos los comercios avilesinos que arrojan un balance negativo de una temporada marcada por la inestabilidad meteorológica, el estancamiento de las ventas y una temprana proliferación de descuentos y promociones.

La Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc) advierte de la «alarmante situación» actual que atraviesa el sector. «La temporada ha ido mal. A pesar de que había intención general de empezar en julio las rebajas ya hay muchas tiendas con descuentos debido al clima y porque la famosa recuperación de la economía no se nota en la calle, donde lo que si vemos es una ralentización», asegura José Antonio Álvarez, gerente de la Ucayc.

«La gente no consume y es un desastre. Aquí tenemos la ropa de invierno en septiembre pero el frío llega en diciembre con las rebajas. La ropa de verano llega en febrero pero el calor llega en julio, coincidiendo otra vez con las rebajas y vuelta a empezar», asegura Ana García, propietaria de la tienda de moda Mi Lola.

La Ucayc alerta del riesgo de cierre al que se enfrentan muchos negocios de Avilés para los que esta situación resulta insostenible. «Se están cerrando tiendas y si no toman medidas llegaremos a una auténtica desertización comercial de la ciudad», asegura José Antonio Álvarez.

Una situación límite que se convierte en el común denominador de muchos pequeños negocios, para los que al final de mes y tras hacer frente a los gastos, su actividad no reporta ganancias. «Yo intento ser optimista, pero es difícil porque tras pagar el local, a la empleada y la mercancía no queda nada. Al final es cambiar un par por otro», asegura Sandra Marqués, propietaria de una zapatería.

«Llevo tres años con el negocio y estoy en estado crítico. Si solo vendes en rebajas no puedes hacer frente a los costes fijos, así que acabaremos cerrando todos si esto no cambia» asegura Ana García.

La crisis de las rebajas

Respecto a las posibles vías de solución de esta compleja situación, la respuesta de los comerciantes es unánime: regular el calendario de rebajas.

«Seguimos pidiendo a la administración que derogue el decreto de rebajas aprobado en 2012 para que la gente vuelva a volcarse en la campaña de temporada y evitar guerras intestinas», manifiesta el gerente de la Ucayc.

«Yo era de los que me negaba en rotundo a adelantar las rebajas y ahora no me queda otra. Si todos los que tienes alrededor lo hacen, o te sumas o te quedas solo. Lo grave es que nosotros no podemos permitirnos el ritmo del comercio grande que lleva un mes de rebajas y ha acostumbrado al cliente a comprar solo con descuentos», insiste Presno.

«Hay que regularlas urgentemente, no puede ser que haya rebajas al 50% en algunos comercios desde hace más de dos semanas», se queja Ana García.

La Ucayc plantea además otras medidas a las administraciones como que se realice de manera urgente «una regulación de la venta online de los grandes operadores para que se pongan límites y para que no se convierta en una selva el sector de distribución», explica Álvarez.

En un contexto más amplio, desde la Ucayc también se apunta a que la solución pasa por «el desarrollo de una economía retributiva que invierta en los sectores productivos de la ciudad que generan valor añadido y repercuta en el sector servicios y con ello en el comercio», indica Álvarez.