Los comerciantes cargan contra los 'food trucks' y el Ayuntamiento de Avilés por «amparar una hostelería paralela» "No vale todo en la promoción de una ciudad y sobre manera no vale nada a costa de mermar el esfuerzo de los de casa", critica la Ucayc EUROPA PRESS Martes, 27 marzo 2018, 19:59

La Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc) critica la organización en la ciudad del campeonato nacional de 'food trucks 'previsto para el puente de mayo al entender, entre otras cuestiones, que "contraprograma" otro evento suyo, los Bocados Marineros. Además, carga contra el Ayuntamiento de Avilés, al que acusa de "amparar a una hostelería paralela a la establecida legalmente en la ciudad".

En un comunicado los comerciantes hablan de "una total y absoluta falta de respeto a la hostelería local y a sus esfuerzos, y una alfombra roja a esa hostelería paralela de fuera de Avilés", por la organización y apoyo a otros eventos gastronómicos. Y se anticipan al "argumento de que este tipo de eventos atrae turismo -en Gijón se llegó a decir que más de 100.000 personas acudieron a esta cita-, y que hay sitio para todos. Pues no atrae turismo, más que uno meramente residual".

"Esta iniciativa parte de una empresa radicada en Gijón que ha estado paseando el mismo evento por dicha ciudad y por Santander en los dos últimos años, e imaginamos que desde el punto de vista empresarial sea más rentable desplazarse desde Gijón a Avilés, que a Pamplona, por citar un ejemplo", han indicado desde la Ucayc, que también apunta a que dejará "pingües beneficios a la empresa organizadora, y efímeros beneficios a la ciudad, y muchos menos a la hostelería local".

"No vale todo en la promoción de una ciudad y sobre manera no vale nada a costa de mermar el esfuerzo de los de casa", ha indicado los comerciantes que aseguran que "no se trata de polemizar, ni de generar un enfrentamiento gratuito puesto que todo lo anteriormente expuesto son datos objetivos. Al contrario, lejos de posturas arbitrarias".