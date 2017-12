Comerciantes de Santa Apolonia denuncian una caída de un 30% de las ventas por las obras José Ángel Sánchez, propietario del Estanco, y el fisioterapeuta Jorge Moya señalan algunas de las obras pendientes delante de sus negocios. / MARIETA Reclaman una mejor planificación de los trabajos que reduzca los perjuicios económicos y arquitectónicos SHEYLA GONZÁLEZ AVILÉS. Lunes, 18 diciembre 2017, 01:47

Las obras de reforma integral de la avenida de Santa Apolonia, que comenzaron hace siete meses, se están convirtiendo en todo un problema para los negocios de la zona. Los comercios denuncian una caída del 30% de las ventas fruto de la mala planificación de los trabajos durante estos meses. A pesar de ser los primeros en recalcar que las obras son necesarias, muestran su rechazo a la forma en la que se están llevando a cabo.

El principal problema de los negocios ubicados entre los números 133 y 155 radica en la alternancia entre unas zonas y otras, que se agrava con un problema de accesos a sus establecimientos. La empresa encargada de ejecutar esta inversión, tal y como recoge el proyecto, comenzó los trabajos en esta zona pero, tras pasar las semanas, no han terminado. «Lo lógico hubiera sido acabar una zona antes de abrir otra. Primero nos levantaron las aceras, luego metieron las nuevas tuberías, luego ponen parte de la acera pero la dejan abierta para el alumbrado, y sin terminar eso, van y abren en canal la de enfrente», destaca Jorge Álvarez, de la Clínica Veterinaria Fauna.

El acceso a los negocios lleva siete meses entorpecido y no creen que puedan acabar en el plazo marcado previamente. «Casi lo veo imposible que terminen dentro del año. Cuando no es una cosa es otra. A nosotros han tenido que cancelarnos citas porque era imposible entrar con una silla de ruedas o con muletas y somos una clínica, vivimos de eso», destacaba Nerea Mesa, de la Clínica Villalegre.

Esta es la principal queja e insisten en que estas dificultades han hecho que las ventas desciendan. «Antes la gente pasaba por aquí y paraba un segundo a comprar lo que necesitaba, eso se ha perdido. Pero es que hemos perdido clientes fijos que como no pueden pasar por la acera porque está cortada a cada dos pasos ya no se acercan a esta calle», explica José Ángel Sánchez. Su estanco se ha resentido e insiste en que «llevo meses de pérdidas. Un 30% de la venta diaria se ha perdido. Esto con una buena planificación en verano ya hubiera estado solucionado, pero ahora llevamos siete meses y va para largo porque no han terminado ni una fase».

En la Clínica Veterinaria Fauna las pérdidas económicas son similares. «El acceso está muy complicado, ya no hay aparcamiento. Entonces, muchas de las personas que venían espontáneamente a por alimentos, desparasitantes o para hacer consultas puntuales las hemos perdido. Solo viene gente con cita previa porque saben el engorro que les supone», insiste Jorge Álvarez, veterinario. Como alternativa, en Fauna proponen que lo que resta de trabajos «engorrosos lo realicen los domingos cuando no nos hacen daño a los comerciantes, pero no a lo mejor están días sin venir y de repente vienen cuando más tráfico hay. Son cosas que con planificación se evitarían».

La Clínica Fisioterapia Jorge Moya no tiene contabilizada la pérdida económica exacta, pero insiste en que «a los problemas habituales en mi caso se une que me tuvieron cerca de diez días sin agua. Tuve que comprar toneladas de alcohol para poder mantener la clínica abierta porque no puedo dar un masaje de pies a un paciente y pasar a otro como si nada. Entre eso y que muchas citas hubo que anularlas porque las personas lesionadas o mayores se veían negros para llegar a la clínica porque los accesos son nefastos ahora», insiste Jorge Moya, su propietario.

En una situación similar se encuentran las peluquerías de la zona, que también han tenido que anular servicios por problemas relacionados con las obras. «No estamos en contra de las obras, son necesarias y sabíamos que podía haber algunas molestias, pero se nos dijo que iba a ir por fases y es mentira, está todo descontrolado. Además, cuando vas a preguntar a los responsables de la obra te dan largas y ninguna solución», destaca José Ángel Sánchez.

A pesar de que el estado de los accesos y las obras «interminables» en la acera son sus principales problemas, los comerciantes también se quejan de la falta de aparcamiento y previsión. «Han dejado todo esto sin aparcamiento ni posibilidad de carga o descarga. Si nuestros clientes no pueden parar ni un segundo, estas pérdidas económicas se extenderán en el tiempo», destacó Jorge Álvarez. A eso suman quejas puntuales. «No puede ser que el autobús tenga que parar en medio de la carretera porque los obreros se marchen y dejen aparcado su camión en la parada. Eso no es problema de las obras, sino de actitud», insiste José Ángel Sánchez.

«No acabamos de ver nada terminado. Ahora hay un tramo con acera pero en parte levantada por el alumbrado. Estamos deseando ver el día que de verdad esto esté terminado», puntualiza Nerea Mesa.