El comercio de barrio confirma la tendencia a la baja y pide medidas a las administraciones

Es la crisis, es internet y es el consumidor. Nada es como ayer ni siquiera como antes de ayer. La sociedad del siglo XXI ha cambiado a la misma velocidad que el mundo y la globalización, los gustos, las necesidades y los tiempos son otros. Demasiado vertiginosos para los pequeños comercios, que a duras penas tratan de adaptarse. La situación no es nueva, pero sí cada vez más complicada. Y si hasta ahora el foco siempre se ha puesto sobre los negocios del centro de Avilés, esos que parecen trasladar el pulso general de la economía local, en los barrios reclaman su parcela de atención. Ha sido un grupo de empresarios de la plaza de Alvarado, en el barrio de La Luz, los que han sacado el tema. El lunes pasado convocaron una reunión para conocer el sentir general del comercio y tomar medidas.

Que «falta movimiento», según lo resumió una de las portavoces, Ana Teresa Cabrera, parece algo evidente. La población del concejo no solo ha bajado sino que ha envejecido, lo que condiciona los hábitos de consumo. La crisis e internet parecen haber sido la puntilla, y no necesariamente en este orden. En cualquier caso, los comerciantes consultados parecen resignados a una situación que requeriría de la concienciación de todos para que cambiarla, empezando por la administración pública.

En La Luz, donde ha comenzado este movimiento, pocos hilan un análisis tan exhaustivo como Berta López, de Flores Berta, en la calle Narváez. «El barrio no se parece a lo que fue. La movida de los gitanos tuvo parte de culpa. También la crisis. Antes aquí había de todo y ahora no hay nada. Necesita un empujón y de la concienciación de todos» porque Berta cree que «todos tenemos que poner de nuestra parte si no queremos que las calles mueran» y cuando dice todos quiere decir exactamente eso, todos. «Ahora la gente va a los centros comerciales. Por ejemplo, a mí antes me compraba la asociación de vecinos y ahora hacen sus encargos directamente al almacén. Yo por cinco céntimos menos no voy a comprar a Las Vegas», ilustra. «Yo tomo el café en Romo's y hago la compra en Casado», añade.

Berta mira con envidia sana a Las Vegas (Corvera), donde aprecia un «boom», argumento que rechaza de lleno Susana de Ves Martínez, de La Valentina, un negocio mixto de lotería, prensa y gominolas a pocos metros del anterior. «Yo vivo allí y para nada, está igual que esto». De Ves no admite que esta falta de movimiento se circunscriba a La Luz. «Avilés entero está parado», remarca. «Yo estuve en la reunión del lunes y ya dije que 'al cocer todo mengua'» o, en otras palabras, que la ilusión y el fervor inicial puede toparse con la dura realidad.

Manuel Miranda, que también asistió a ese encuentro, no ve claro convertir la asociación de vecinos que preside en una asociación mixta con los comerciantes, una de las ideas que se comentó. Eso sí, «pueden contar con nuestra colaboración para lo que emprendan». Cree que el éxito del movimiento dependerá de la respuesta vecinal y confirma que en el barrio hay poco comercio si se exceptúan bares y peluquerías.

Esta es la tónica en Villalegre, El Pozón y Versalles. Juan Bande, de Bande Decoración, en Villalegre, es de los que en estos cuarenta años de trayectoria profesional ha tenido que ir virando la orientación de su negocio. «Aquí antes había cola de modistas por la mañana porque se confeccionaba. Ahora ya no se cose y no me extraña en absoluto porque no compensa», reconoce. «En general no es posible competir con los 'chinos' y las grandes superficies», aún así negocios como el suyo se permiten abrir solo por la mañana. Bande casi se disculpa al ser preguntado. «Mis clientas tienen mi número de teléfono y me pueden llamar cuando quieren», apunta.

Reconoce que no sabe cuál es la solución y no deja de entristecerse al ver «tanto local cerrado y tanto emprendedor con ganas». «Yo estoy aquí aguantando porque el negocio los llevamos los de la casa y tengo una clientela ganada, pero la tienda no daría para contratar a un empleado», reconoce. Comparte su tristeza «por las futuras generaciones» y su «angustia» por ver tantos locales vacíos, «aunque entiendo que el dueño del local quiera cubrir gastos».

Patricia Leiva, presidenta de la asociación de vecinos e informática de profesión, no se atreve a poner en duda el sentir que a ella le transmitieron estos mismos comerciantes cuando pidieron colaboración para la revista de las fiestas. «Es obvio que por internet puedes comprar de todo», remarca.

Alguno pone las posibilidades de internet a su favor, como Covadonga González, de Flor de Luna, un negocio de ropa en El Pozón, que confirma que el cincuenta por ciento de sus ventas son a través de su perfil de Facebook. Con todo, «no es fácil y va por rachas», pero de momento ella se mantiene y ya van seis años. Ni la alimentación, un básico en la cesta de la compra, se salva de los cambios sociales. En la misma avenida de Santa Apolonia, Diana Canedo, de Candy, un negocio de ultramarinos, está convencida que «la tienda pequeña va a morir». Ella reconoce que lo lucha día a día «con carteles y ofertas para llamar la atención», pero no puede luchar con los horarios de los centros comerciales. Tiene asumido que su negocio se nutre de los pequeños olvidos en la cesta de la compra.

En Versalles, tanto José Ángel Pérez como Pilar Miranda, de Librería-papelería Josmar y Muebles Miranda Selección, respectivamente, confirman la tendencia a la baja. A ella, que conoció los años más prósperos del barrio, le apena ver el devenir del mismo. «Queremos ver Avilés iluminado, pero luego la gente no compra en el pequeño negocio», lo que achaca a la crisis internacional y las nuevas tecnologías. El barrio, sin embargo, derrocha vida. O esa imagen traslada un paseo por el mismo, con los bares y terrazas casi llenas. «La pensión de los jubilados, que somos la mayoría de los que vivimos aquí, todavía da para eso», matiza Antonio Gil, presidente de la asociación de vecinos Marcos del Torniello.