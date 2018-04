La comisión del agua acuerda que el Ayuntamiento se persone en el 'caso Pokemon' Da el visto bueno a las conclusiones de PSOE, Partido Popular y Ciudadanos y rechaza las planteadas por Somos, IU y Ganemos YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Martes, 24 abril 2018, 00:45

La comisión del agua concluyó ayer después de trece sesiones sin conclusiones consensuadas entre todos los grupos políticos. Salieron adelante, a la espera de la ratificación por el Pleno, las del PSOE, Partido Popular y Ciudadanos en las que se acuerda que el Ayuntamiento se persone en la causa que se sigue en Lugo contra la empresa Aquagest, el denominado 'caso Pokemon'. El equipo de gobierno no incluía entre sus conclusiones esa personación, pero aprobó la planteada en este sentido tanto por el Partido Popular como por Ciudadanos. Por contra, rechazó la petición que hacían Somos, Ganemos e Izquierda Unida, que también pedían esa personación, pero añadían que se hiciera una auditoría de todo el proceso de cambio de gestión del servicio del agua y del trabajo de Aguas de Avilés en estos años.

El concejal de Promoción Económica, Manuel Campa, explicó el cambio de opinión de los socialistas sobre la personación en el juzgado porque «durante las sesiones de la comisión alguien aportó información sobre escuchas que no conocíamos y creemos que no está demás tener toda la información, pero eso no quiere decir que haya irregularidades. La comisión no ha visto ninguna ni en el proceso de contratación ni en el trabajo posterior».

En cuanto a las conclusiones aportadas por los otros tres grupos de izquierdas dijo que «entraban dentro de lo previsto, siempre dijimos que querían que la comisión fuese un circo y que las conclusiones ya estaban escritas y además por alguien de fuera, como lo demuestra el hecho de que de los tres que firman las conclusiones, uno no asistió a ninguna reunión y otro lo hizo dos o tres veces, además incluyen cuestiones que no se trataron». Además cree que el voto de calidad que hicieron es un augurio de que «esto todavía no se ha acabado aquí».

Sin embargo, para Somos e IU este cambio en el planteamiento no es más que «la demostración de que el PSOE reconoce que existe una trama del agua porque sino no tendría sentido personarse en el juicio», indicó Llarina González, la portavoz de IU. Yolanda Suárez, edil de Somos, añadió que «están asumiendo que ha habido sombras y se ha roto el argumento de que todo el proceso ha sido impecable con un control riguroso».

Llarina González consideró que la sesión de la comisión del agua de ayer fue «esquizofrénica». Junto a Yolanda Suárez afeó que «el PSOE intentase que las conclusiones no fuesen a Pleno presentando una propuesta de resolución sin conclusiones que tuvieron que corregir, pero además apoyan los planteamientos de PP y Ciudadanos, que simplemente hicieron suya la propuesta que nosotros les habíamos presentado a ellos previamente sobre la personación en la causa judicial». Critican también que no se haya asumido por el resto de los grupos la petición de una auditoría, «cuando a lo largo de las reuniones hemos encontrado elementos que claramente señalan que en este proceso hubo muchas sombras».

La concejala del Partido Popular Ana Bretón también criticó al equipo de gobierno que «parece que no sabe los procedimientos, como nos sucedió en el Pleno del jueves, lo que convirtió en un caos la reunión». Los populares están satisfechos con que hayan sido aceptados sus planteamientos, «los que venimos defendiendo desde el principio sobre que las cuestiones judiciales sobre si hubo alguna compra de voluntades se deben decidir en el procedimiento abierto en Lugo y el Ayuntamiento debe estar personado».

También la concejala de Ciudadanos, Carmen Pérez Soberón, destacó que se aprobaran sus planteamientos y dijo que no apoya una auditoría, «porque la empresa mixta ya está auditada desde el primer momento y ordenar ahora otra auditoría plantea dudas sobre los técnicos del Ayuntamiento».

Coincidió con Alfonso Araujo, uno de los concejales no adscritos, en criticar el hecho de que no haya sido posible llegar a unas conclusiones consensuadas, «lo que nos lleva a pensar sobre la utilización política que se está haciendo de este servicio». Para Araujo, además, fue «descorazonador que ni siquiera se intentase alcanzar ese consenso, lo que dice mucho del espíritu con el que algunos partidos afrontaron esta comisión».