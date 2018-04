La comisión del agua presentará sus conclusiones el próximo día 23 La comisión de investigación se reunió ayer para las últimas comparecencias. / MARIETA Tendrán que ser remitidas al Juzgado de Lugo, que investiga presuntas adjudicaciones irregulares a Aquagest sin que la de Avilés figure en ninguna de las causas J. F. GALÁN AVILÉS. Miércoles, 11 abril 2018, 04:16

La comisión del agua presentará sus conclusiones el próximo día 23. Así se acordó ayer tras la última sesión de comparecencias, a la que únicamente acudió el técnico municipal que excusó su ausencia el pasado miércoles, día en que estaba citado junto a tres compañeros.

Ayer también estaba convocado un representante de Asturagua, socio privado del Ayuntamiento en Aguas de Avilés, la sociedad mixta que gestiona el servicio de abastecimiento y saneamiento. No se personó, decisión que fue objeto de crítica por parte de IU. «Nos parece una falta de respeto, una más. A lo largo de toda la comisión su actitud ha sido esquiva. O no proporcionaba la información requerida, o lo hacía de forma sesgada o la camuflaba en un mar de documentación», manifestó su portavoz, Llarina González.

Asturagua es la heredera de Aquagest, empresa investigada en procesos judiciales por la llamada 'trama del agua', de compra de voluntades a cambio de adjudicaciones. La de Aguas de Avilés no figura en causa alguna, pero sí están siendo investigados tres exconcejales, Miguel Ángel y Elena Villalba, de la extinta Asia, y Carmen Vega, del PP, así como Joaquín Aréstegui, expresidente de la junta local de este último partido, y seis exrepresentantes de la empresa en el consejo de administración de Aguas de Avilés.

Los diez estaban convocados a comparecer ante la comisión sin obligación de hacerlo, y ninguno acudió. En la misma tesitura se encontraban Mercedes Fernández, presidenta del PP regional, y su hermano, extrabajador de Aquagest. No tenían obligación de comparecer, y no lo hicieron. Sí estaban obligados los concejales Luis Ramón Fernández Huerga, portavoz del PSOE, y el no adscrito Constantino Álvarez, y cuatro técnicos municipales, a la postre los únicos que respondieron a la convocatoria junto a la consejera de Servicios y Derechos Sociales y ex alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, que acudió de forma voluntaria y durante casi cinco horas defendió el «impecable» proceso de adjudicación del agua, objeto de la comisión.

Constituida con los votos a favor de todos los partidos de la oposición, su valedor es IU, que observa indicios para relacionar la adjudicación con la trama de la agua y sobrecostes en el desarrollo de la actividad «que podrían alimentar la contabilidad b de Aquagest». El PSOE no se pronunció ayer, remitiéndose a las declaraciones realizadas hasta entonces, en las que califica la comisión de «teatrillo sin el menor fundamento» y subraya que las dos denuncias interpuestas por este asunto fueron desestimadas.

IU mantiene que las declaraciones constatan sus sospechas mientras que Somos se muestra más cauto. «Tenemos que estudiar toda la documentación», manifestó ayer su representan en la comisión, Yolanda Álvarez. El PP, por su parte, sostiene que «el Ayuntamiento se ha visto salpicado, no implicado, por la trama del agua, si bien admite que «nosotros no hemos encontrado nada raro en los pliegos. La verdadera investigación es la judicial», añadió la concejala Ana Bretón.

Las conclusiones de la comisión han de ser remitidas al juzgado de Lugo, uno de los dos que instruye diligencias judiciales por la trama del agua, y los participantes en la comisión tienen de plazo hasta el día 19 para registrarlas. IU asegura que a quien corresponde presentar un primer borrador es a la presidenta de la comisión, la alcaldesa, Mariví Monteserín, «como se hace en todas las comisiones».