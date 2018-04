La comisión del agua se reúne con el objetivo de consensuar unas conclusiones

La comisión municipal que investiga supuestas irregularidades en la contratación, mediante concurso, de Aquagest como socio privado del Ayuntamiento en Aguas de Avilés y en el desarrollo de su actividad se reúne hoy con el fin de consensuar unas conclusiones. De momento las posiciones son muy dispares. El PSOE mantiene que la comisión ha despejado cualquier duda, mientras que IU, Somos y Ganemos entienden que ha ratificado sus sospechas.

En consecuencia, solicitan que el Ayuntamiento se persone como parte en la causa abierta en un juzgado de Lugo por el 'caso Pokemon', petición que también han formulado PP y Ciudadanos pese a que admiten que no han encontrado indicios de posibles irregularidades. Los tres partidos situados más a la izquierda de la Corporación también reclaman que Aguas de Avilés se someta a una auditoria externa a la vez que reivindican que sus conclusiones son las únicas sobre la mesa dado que el documento presentado por PSOE no puede considerarse como tales al no plantear acuerdos a adoptar.