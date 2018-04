La comisión de Hacienda incorpora una alegación de Avanza sobre la plantilla Raquel Ruiz. / MARIETA El PP lamenta que la gestión del PSOE «aplace la ejecución de proyectos todavía más tiempo», señala De la Torre FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Martes, 17 abril 2018, 04:10

La incorporación urgente de una alegación al presupuesto presentada por el sindicato Avanza animó ayer la comisión de Hacienda previa a la celebración del pleno prevista para el próximo mes de abril.

En concreto, el secretario general de Avanza, Ángel Luis Fernández García, reclama que la relación de puestos de trabajo (RPT), el documento que define la plantilla municipal y sus características, saliese a información pública vinculada al presupuesto. En la práctica, la propuesta suponía demorar la aprobación del presupuesto un mes más.

En su informe, los técnicos municipales rechazaron esa posibilidad, con el argumento de que no era necesario dar publicidad a aquellos puestos que, desde la última publicación, no han sufrido ninguna modificación. En cambio, se asume la necesidad de un nuevo periodo de exposición en aquellos puestos que hayan registrado cambios. No obstante, este documento no se vincula al presupuesto municipal, que figura en el registro municipal, sino que se formulará con otro expediente a través de un edicto de alcaldía. El dictamen recibió el apoyo de PSOE y no adscritos, el resto de grupos se abstuvo.

Raquel Ruiz declara que el presupuesto se aprobará el próximo jueves sin más retrasos

¿Qué se logra con este trámite? Evitar la paralización del presupuesto municipal que se aprobará de manera definitiva el próximo jueves, 19 de abril en el pleno, y entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

El gobierno defendió este camino legal ya que, según declaró la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, permite «cumplir la Ley de Haciendas Locales y publicar la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento tal como pide el sindicato Avanza». La edil afirmó que las cuentas se aprobarán el próximo jueves «si reciben el visto bueno del Pleno y entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial».

Críticas de la oposición

Los planteamientos del gobierno no convencieron a la oposición, especialmente a los representantes del Partido Popular y Somos. Así, Carlos Rodríguez de la Torre, portavoz del PP, anunció «un nuevo retraso en un proyecto presupuestario que ya va con retraso». El portavoz popular apuntó a que el documento no entraría en vigor hasta el verano «cuando la administración va al ralentí, con lo que es difícil que los proyectos que se incluyen se puedan licitar». De la Torre no ocultó su «preocupación» por los «fallos» en la gestión del PSOE.

Los concejales de Somos no acudieron a la comisión. Desde la formación morada, el concejal Primitivo Abella lamentó la cicatería del gobierno. «Estábamos ante una comisión de trámite, donde sólo se iba a informar. En esa situación, la concejala Yolanda Suárez opta por participar en la concentración de pensionistas y yo trabajo», explica, «sin embargo, a las diez de la mañana nos enteramos de la incorporación de este expediente para una alegación presentada el 3 de abril. No son las formas adecuadas», afirmó.

IU se abstuvo a la espera de que su consejo político fije el sentido del voto. La concejala Carmen Conde destacó la necesidad de dotar de transparencia la política de personal y publicar los cambios de la RPT para que sean comprensibles.