La comisión del Reglamento Municipal estudia el lunes el documento de la oposición

La comisión para la reforma del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) se reunirá el próximo lunes, 15 de enero, a partir de las doce de la mañana. El encuentro marcará un punto de inflexión en el devenir de esta comisión, ya que todos los grupos de la oposición presentarán una propuesta de reglamento que han consensuado para su debate.

La minoría del PSOE evidencia que el documento se aprobará sin problemas. Ahora bien, la clave de la comisión no es que se aprobará, sino cuando. Y es que las propuestas de los expedientes que se llevan a las comisiones para su dictamen y posterior aprobación en el pleno deben contar con los informes preceptivos de los técnicos municipales, tanto jurídicos como económicos.

En este caso, los grupos presentan el documento que ellos han elaborado como una propuesta, pero sin ningún informe técnico. La cuestión no es baladí ya que el papel de la secretaría municipal, encargada de esos informes y de su supervisión, es asegurar que las propuestas se encuentran dentro del marco legal.

En caso contrario, debe advertir a los ediles de la ilegalidad, la forma de corregirla y realizar una advertencia oficial en el caso de que los concejales insistan en su intención.

También es cierto que en la convocatoria, la oposición no es específica más allá del término propuesta, por lo que el documento puede ser una propuesta para ser estudiada y, posteriormente, dictaminada o una propuesta para ir al pleno, lo que choca con el trámite legal.

No es el único trasfondo, ya que el gobierno ha ido trabajando en un borrador de ROM que debía debatir la comisión, pero que no agradaba a la oposición. Y queda por saberse si los socialistas han renunciado a esa vía o no.

El actual Reglamento Orgánico Municipal data de 1988, si bien ha sufrido diferentes cambios. Algunos han venido de la mano de las reformas legislativas generales sobre la administración local. También hay aspectos como el número de comisiones que se fija al inicio de cada mandato.

También se han producido modificaciones a propuestas de los grupos, como hizo el PSOE en el mandato 1995-99, cuando, con el apoyo de IU y contra el criterio del PP, altero las normas de cierre de los debates plenarios.