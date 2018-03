IU solicita la comparecencia de Varela y Aréstegui ante la comisión del agua También reclama que declaren otros cinco políticos, entre ellos tres exediles investigados y exconsejeros de Aguas de Avilés y Asturagua JOSÉ FERNANDO GALÁN Avilés Viernes, 16 marzo 2018, 01:24

Pilar Varela, exalcaldesa de Avilés y actual consejera de Servicios y Derechos Sociales, encabeza la petición de comparecientes ante la comisión informativa municipal puesta sobre la mesa por Izquierda Unida, partido que junto con Somos y Ganemos promovió dicha comisión, cuya constitución fue finalmente aceptada por el Ayuntamiento de Avilés.

Su objeto es investigar el proceso que desembocó en la adjudicación del servicio de aguas a la empresa mixta Aguas de Avilés, constituida por el Ayuntamiento y Aquagest, ahora Asturagua, así como el desarrollo de su actividad, por obras «infladas» adjudicadas directamente en virtud del contrato.

Los tres partidos observan irregularidades que relacionan con procesos judiciales abiertos a Aquagest por distintas causas en las que figuran como investigados los exconcejales Miguel Ángel y Elena Villalba, ambos de Asia, y Carmen Vega, del PP, así como Joaquín Aréstegui, expresidente de la junta local de este último partido, seis representantes de Aquagest en el conscejo de administración de Aguas de Avilés y Asturagua, heredera de Aquagest. Cabe reseñar que el Ayuntamiento no está investigado como tal en ninguno de esos procesos.

IU solicita la comparecencia de los diez y además la de cuatro altos cargos del organigrama técnico del Ayuntamiento. Completan la relación Constantino Álvarez, exconcejal del PP, ahora no adscrito, y el portavoz municipal socialista, Luis Ramón Fernández Huerga, además de Pilar Varela, también del PSOE. La coalición se refiere a ellos como «la alcaldesa que lideró y firmó la privatización y el concejal que la promovió». De todos los mencionados los únicos que tienen obligación de declarar ante la comisión son los concejales y técnicos municipales en ejercicio. El resto solo lo harían en calidad de invitados, siempre y cuando así lo deseen.

Apoyo del PP

Por su parte el portavoz del Partido Popular, Carlos Rodríguez de la Torre, explicó que su grupo no solicitará ninguna comparecencia, aunque sí respaldará las que pidan el resto de los miembros de la comisión. Recordó que el PP apoyó la creación de este órgano «en aras a una mayor transparencia por lo que, aunque no solicitaremos comparecencias, no vamos a poner reparos a nada que se quiera indagar, si otros no quieren que alguien preste declaración ante la comisión tendrán que explicar por qué».

El PP tenía hasta el momento dos representantes en esta comisión, pero la salida del grupo de tres de los seis ediles para pasar a los no adscritos ha hecho que desde hoy su única representante en este órgano sea la concejala Ana Bretón.

El PSOE niega rotundamente el menor atisbo de irregularidad y reclama a la comisión que lleve a cabo «un trabajo serio y riguroso».