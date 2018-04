Los concejales no adscritos advierten del riesgo de disolución de La Curtidora La sociedad de desarrollo cierra el año con 98.000 euros de pérdidas por los créditos participativos que no se han devuelto F. DEL BUSTO AVILÉS. Viernes, 20 abril 2018, 04:03

Los tres concejales no adscritos del Ayuntamiento de Avilés advirtieron ayer del riesgo de disolución de la sociedad de desarrollo La Curtidora después de que la junta general de accionistas aprobase las cuentas del pasado año, que registran unas pérdidas de 98.000 euros por la necesidad de provisionar el impago de sendos préstamos participativos de 43.000 y 61.000 euros, respectivamente.

Alfonso Araujo alertó de la situación. «Si el año que viene se repite esta situación, la sociedad pública entrará en causa de disolución ante el Ministerio de Economía y deberá presentar un plan de viabilidad», afirmó

Por su parte, desde el equipo de gobierno se rechazó esta posibilidad, habida cuenta que la situación se ha producido únicamente en dos casos de las diferentes concesiones de préstamos participativos.

«Nuestro nivel de cobros es muy superior a otros préstamos en el sector privado. Se está realizando una buena gestión. Es cierto que se han producido estos dos casos, pero no tenemos previsiones de que este año tengamos problemas», afirmó Manuel Campa, concejal de Promoción Económica.

Los argumentos del gobierno no convencieron ayer a los ediles no adscritos que reclamaron más información sobre los criterios y estudios que realiza la consultora contratada por la gestión de los fondos.

«La situación es muy preocupante», aseguró Araujo, «a lo largo de 2018, trece empresas abandonarán el hotel de empresas y no sabemos si habrá o no relevo». Manuel Campa rechazó esa lectura negativa y aseguró que las cuentas de 2018 no arrojarían pérdidas después de las medidas adoptadas en este ejercicio.

Aprobadas las cuentas

La junta general de accionistas de La Curtidora se celebró ayer antes del Pleno municipal. Los concejales no adscritos aprovecharon la convocatoria para solicitar información sobre «los préstamos participativos concedidos y saber si hay consejeros de La Curtidora que participan directa o indirectamente en alguna de las sociedades que los han recibido», declaró Araujo.

La junta general de accionistas de la sociedad de desarrollo La Curtidora aprobó por mayoría las cuentas del pasado año. Si no se tienen en cuenta las pérdidas por los préstamos participativos, el resultado de explotación es positivo, con un beneficio de 5.357 euros.

El pasado año, además, se cerró con un mejor registro histórico de empresas alojadas en las instalaciones de Gutiérrez Herrero. En el cierre del ejercicio, setenta emprendedores mantienen su actividad en el hotel de empresas y 46 utilizan el servicio de domiciliación. Esto eleva a 116 el número de compañías instaladas en el hotel de empresas, lo que representa la mayor cifra de su historia. La Curtidora también gestiona el parque tecnológico Avilés Isla de Innovación.