Los concejales no adscritos preparan una candidatura independente para las locales Francisco José Zarracina, el pasado enero, cuando recibió un homenaje de sus amigos a raíz del expediente en el PP. / LVA Francisco José Zarracina y Alfonso Araujo impulsan el proyecto que se presentará en breve ante la sociedad FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Martes, 17 abril 2018, 04:26

Los concejales no adscritos preparan una candidatura independiente para participar en las elecciones municipales del próximo año, según confirmó ayer a este diario Francisco José Zarracina. La posibilidad de seguir en una nuevo proyecto se lleva rumoreando en la ciudad desde que los tres concejales renunciase a su militancia en el Partido Popular. Desde el primer momento, los afectados ni confirmaron ni desmintieron tal posibilidad.

En los últimos días, los comentarios iban en aumento y tanto Francisco José Zarracina como Alfonso Araujo lo alimentaban con diferentes declaraciones en las redes sociales en las que hablan del inicio de una «nueva época» y aluden a proyectos «en equipo» que, por fin, fructifican.

Los momentos posteriores a su marcha del Partido Popular y el apoyo recibido de diferentes colectivos y personas de la ciudad han animado a que los concejales no adscritos y las personas de su entorno hayan decidido dar el paso adelante. De esta manera ayer, Francisco José Zarracina confirmó que, junto con el grupo de personas que los apoyaron durante la crisis del Partido Popular en Avilés, impulsarán una candidatura independiente de cara a las elecciones municipales de mayo de 2019. El anuncio lo harán en breve, si bien aún deben perfilar un par de asuntos. Todo apunta a que Alfonso Araujo sería el cabeza de cartel.

Existen contactos con otros concejos para crear una plataforma para las autonómicas

El primero de ellos es la fórmula jurídica. Básicamente, tienen dos opciones: como agrupación de electores o como partido político. La primera resulta mucho más compleja de organizar (se debe recoger firmas con un número mínimo en función de la población), pero más fácil de gestionar ante la administración.

Sucede la contrario con el partido político: resulta mucho más fácil de crear, pero su gestión es más compleja ante la administración.

En la decisión que adopten también influirán otros elementos, como es la colaboración con otras plataformas y agrupaciones independientes de Asturias con vistas a presentar una candidatura conjunta para las elecciones autonómicas.

Las autonómicas

El objetivo de esta idea es alcanzar una representación en la Junta General del Principado con suficiente peso para defender los intereses de las diferentes agrupaciones independientes que participan más que en ser una opción de gobierno. No obstante, el propio Zarracina apuntó que este punto se encontraba mucho más verde. Además, para los promotores de la candidatura independiente, lo fundamental es conseguir una organización «que sólo se preocupe por los intereses de Avilés y no sea teledirigida desde Oviedo», argumentan.

Los esfuerzos de Zarracina y Araujo se centran tanto en la organización del grupo de personas para la elaboración de la candidatura, como la definición del programa político como en fijar una organización interna en la que los integrantes del nuevo proyecto no sufran tensiones. En el nuevo proyecto político también se encuentra implicado Alfonso Araujo. Tan sólo Constantino Álvarez ha expresado su intención de dar un paso atrás.

La decisión no ha sorprendido a quienes conocen al veterano concejal. Álvarez lleva en la corporación desde 1999 y, en la elaboración de la última candidatura, ya expresó su intención de dejar la política. Hace tres años, el entonces presidente del Partido Popular, Joaquín Aréstegui, y su secretaria general, Carmen Maniega, lo animaron a continuar, habida cuenta de la experiencia que atesoraba en la política municipal. Además, podría culminar sus cotizaciones para poder jubilarse.

Aunque las circunstancias personales le animaban a dejar la vida política local, finalmente Álvarez se mantuvo en la candidatura, con el anuncio de no repetir en las elecciones de 2019. Los tres ediles no adscritas mantengan su 'unidad de acción', aunque legalmente no se encuentren obligado a ellos. Constantino Álvarez se encuentra más centrado en la actividad municipal, mientras Araujo y Zarracina planean el nuevo proyecto.