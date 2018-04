Los no adscritos de Avilés estudian presentar su proyecto político a finales de mes Francisco Zarracina, Alfonso Araujo y Constantino Álvarez, delante del Ayuntamiento . / MARIETA «A la gente le gusta un proyecto independiente y de Avilés», asegura Francisco Zarracina que plantea un primer acto público este 28 de abril FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Miércoles, 18 abril 2018, 04:05

Los concejales no adscritos estudian presentar su nuevo proyecto político a finales de abril. La fecha aún no se ha cerrado, pero su interés es iniciar mayo con su plataforma presentada en sociedad, según confirmó ayer Francisco Zarracina, que incluso apuntó como posibilidad celebrar su primer acto público el próximo sábado 28 de abril.

Su idea inicial es celebrar un primer encuentro de trabajo con las formaciones con las que han estado conversando en las últimas semanas. Posteriormente, se celebraría una rueda de prensa, y aunque aún no se ha definido, algún tipo de actividad con las personas que han apoyado a los concejales en estos meses.

«Aún no está cerrado, ya que depende de cerrar muchas agendas, pero estamos trabajando con ese objetivo», declaró ayer Zarracina. El edil reconoció ayer su sorpresa por las muestras de apoyo que recibió ayer después de que LA VOZ desvelase la intención de los tres concejales no adscritos de iniciar un nuevo proyecto político.

«Queremos iniciar un nuevo ciclo político con un espectro más amplio», afirma Araujo

«Soy optimista y creo que a la gente le ilusiona un proyecto independiente y que trabaje por Avilés. De lo contrario no me hubiese implicado en esta iniciativa», aseguró ayer Zarracina, «pero lo cierto es que me han sorprendido las llamadas de muchas personas, incluso para implicarse en el proyecto sin conocer nada más».

Hasta el momento, tan sólo se saben los datos aportados por LA VOZ DE AVILÉS el pasado martes. Los tres ediles no adscritos (Alfonso Araujo, Constantino Álvarez y Francisco José Zarracina), junto con el equipo de personas que les apoyaron en el pasado congreso del Partido Popular trabajan en la creación de una plataforma política para acudir a las próximas elecciones municipales. El grupo más cercano lo integran unas treinta personas, si bien Zarracina ha señalado que, en la medida que han comentado sus intenciones, «el número de personas que nos apoyan ha ido creciendo».

Los promotores centran sus esfuerzos en la definición de los contenidos y en lograr el mayor número de apoyos posibles. «Fracasamos en nuestro intento de regenerar el Partido Popular y ahora iniciamos un nuevo ciclo político; fundamentalmente municipalista», comentó ayer Alfonso Araujo.

En los trabajos previos también se quiere definir la forma de organización y de elección del cabeza de lista y de la candidatura. En la actualidad, todo apunta a que Alfonso Araujo sería el cabeza de cartel, aunque los ediles señalan que esa posibilidad «aún es un poco prematura».

El edil afirmó que «nuestro espectro político es mucho más amplio. En el ámbito local, las diferencias entre izquierda y derechas son más diluidas. ¿Asfaltar una calle bacheada es de izquierdas o de derechas, construir una perrera comarca es de izquierdas o de derechas?», aseguró.

Contactos con Asturias

Los tres concejales siguen en contacto con diferentes plataformas y partidos independientes de toda Asturias con un doble objetivo. Por una parte, conocer su experiencia para la nueva etapa política, tanto en los aspectos organizativos (aún no se han decantado si concurrirán como agrupación de electores o formando un partido político).

Además, se estudia la posibilidad de realizar algún tipo de asociación política para participar en las elecciones autonómicas del próximo año. Los tres concejales reconocen que se trata de una iniciativa mucho más verde que la candidatura independiente en Avilés y que, incluso, no podría fructificar. Pero ello no evita que se hable de esa posibilidad, incluso las diferentes fórmulas para concurrir en unos comicios, entre ellas como coalición de partidos o como agrupación de electores.

En todo caso, desde la plataforma avilesina siempre han mantenido en esos contactos la existencia de un límite: la independencia en el ámbito local. Cualquier forma de colaboración con otros municipios no puede implicar una capacidad de intervención directa en ellos.

«Seguiré hasta final del mandato y aportaré toda mi experiencia», apunta Álvarez

Por su parte, el concejal Constantino Álvarez, confirmó ayer que su intención era pasar un segundo plano en la política local, tal como había avanzado ayer este diario, si bien apoyaba el nuevo proyecto político. Álvarez fue cabeza de lista en las elecciones municipales por Centristas de Asturias en 1995, con el aval de veinte años dedicado al sindicalismo agrario en Fomento Agrícola y Ganadero de Asturias (Fayga), posteriormente fusionado con Asaja, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores). En 1999 se incorporó a la candidatura del Partido Popular, partido al que se afiliaba en junio de ese año.

Desde entonces, su peso en la junta local del PP fue en aumento hasta el punto de encabezar las elecciones municipales de 2011. «Llegué a la política con casi 28 años cotizados», comentó ayer, «y desde el pasado 1 de abril estoy jubilado. Mi intención es no seguir en la candidatura, aunque toda la experiencia que tengo está a disposición de Araujo y Zarracina», indicó.

De hecho, aunque a los ediles se les ha aplicado los criterios antitransfugismo después de dejar el Partido Popular y seguir con el acta de concejal, los tres se han organizado como si fuesen un grupo político al uso. Así, Constantino Álvarez sigue acudiendo a diario al Ayuntamiento para atender las dudas de los ciudadanos que acuden a consultarle, mientras que Zarracina y Araujo compatibilizan la actividad municipal con sus obligaciones profesionales.

Como se recordará, Alfonso Araujo se postuló como aspirante a la presidencia local del Partido Popular en el congreso que se celebró el pasado 3 de marzo. Aunque logró el número de avales para presentarse, acudió a los tribunales solicitando la suspensión del congreso al considerar que el otro candidato, y actual presidente, Pedro de Rueda, había cometido irregularidades en su lista.

El juez desestimó la petición con un duro auto, en el que indicaba que Araujo se comportaba de la misma manera que su oponente. Tras esa decisión, el aspirante renunciaba a participar en el cónclave y, posteriormente, se daba de baja en el Partido Popular junto con Constantino Álvarez y Francisco Zarracina.

Los tres mantenían su acta de concejal y quedaban como no adscritos. El Partido Popular solicitó desde ese momento la aplicación de la normativa antitransfuguismo contra los tres ediles. La marcha de los tres concejales cerraba una crisis abierta en el PP de Avilés desde la imposición por parte de la dirección regional del cabeza de lista en las municipales de 2015.