Concierto de la Camerata Revillagigedo en la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery

La iglesia de Santo Tomás de Cantorbery acoge hoy sábado un recital navideño de la Camerata Revillagigedo. Con esta actuación, que dará comienzoa las ocho y media de la tarde, la agrupación coral gijonesa cierra su ciclo de conciertos programados para estas fiestas en Asturias, que cuenta con el patrocinio de la Fundación EDP.

Estará dirigido por el maestro José Fernández Avello, acompañado por la pianista Rosario Álvarez Fernández. La agrupación interpretará trece canciones, entre las que se encuentran villancicos tradicionales y temas como 'Cañaveral' y 'Lloraré', de Carlos Guastavino; 'A la gala del zagal', de José Ignacio Prieto; 'Moon River', de Irving Berlin; y 'When you wish upon a star', de Leigh Harline.

Creada en 1993, la Camerata Revillagigedo es una de las agrupaciones corales más reconocidas del Principado. Se trata de un proyecto coral que nace unido al Centro Internacional de Arte Contemporáneo Palacio de Revillagigedo, con un repertorio ligado al siglo XX, incluyendo obras de los más destacados polifonistas contemporáneos, tanto españoles como extranjeros.