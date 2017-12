Concierto en el Centro de Mayoresde La Luz

La Banda y el Coro de Voces Mixtas del Conservatorio Julián Orbón ofrecen a las cinco y media de esta tarde en el Centro de Mayores de La Luz un concierto en el que interpretarán, entre otros, temas como 'We are the world', de Michael Jackson, 'Noche de paz', de F. Gruber, o 'Blanca Navidad', de I. Berlin. Ayer jueves actuaron los de piano, en este caso en el auditorio del centro, con un variado repertorio.