Condenado a dos años de cárcel por tocar los genitales a una joven en Avilés N. M. volverá a ingresar en prisión por un delito contra la libertad sexual. / MARIETA Los antecedentes por violación del procesado, que ya estuvo en prisión, han sido determinantes para el fallo del Juzgado de lo Penal Número 1 C. R. AVILÉS. Martes, 8 mayo 2018, 03:49

N. M., vecino de Villalegre, ha sido condenado a dos años de cárcel por un delito de abuso sexual por tocar los genitales a una joven durante la madrugada de Comadres. Los antecedentes por violación del procesado, por los que ya había estado en prisión, han sido determinantes en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal Número 1 y notificada ayer a las partes.

Los hechos juzgados la semana pasada ocurrieron la madrugada del 24 de febrero del año pasado, en el camino paralelo a las vías del tren entre Llaranes y Villalegre, donde la víctima había estado cenando con unas amigas en una sidrería. La sentencia da por cierto el testimonio íntegro de la denunciante por su contundencia y claridad. Tal como explicó la joven, al notar que alguien la seguía por el camino, cambió un par de veces de lado. Cuando confirmó que quien tenía detrás le iba pisando los talones, se paró para coger el teléfono móvil y avisar. No le dio tiempo, en ese momento, notó la mano del hombre en la entrepierna. «Le arreé y eché a correr», explicó a preguntas de la Fiscalía. En ese momento vio que N. M. se había bajado el pantalón y tenía el pene fuera. Aseguró que el hombre la siguió unos metros hasta que vio a un grupo de mujeres y dio la vuelta.

Él, en cambio, reconoció que le había tocado el culo, «pero no pasó nada más». Negó haberse bajado los pantalones y también haberla seguido.

La víctima denunció al día siguiente tras encontrarse al individuo con una hoz casera

Al día siguiente, cuando la joven estaba con un par de amigos por Villalegre, donde ambos residen, se encontraron de nuevo con este hombre, que en esta ocasión portaba una carrito y una hoz casera. «Se me quedó mirando» y fue entonces cuando sus amigos le animaron a llamar a la Policía Nacional y relatar lo sucedido. El agente de la sala del 091 le pidió que sacaran fotos y siguieran «discretamente» al individuo para dar tiempo a la patrulla a llegar hasta la zona.

La víctima reconoció que «quería dejarlo pasar, pero cuando lo vi con la guadaña mirarme de forma amenazante, pensé que si la hubiera llevado el día anterior, el guantazo no hubiera sido suficiente».

Preguntada en el plenario sobre la tardanza en presentar la denuncia (la formalizó al final de este segundo día) y por qué no había querido declarar aclaró que «no me negué a declarar, sino a que me exploraran». El tocamiento le provocó un eritema por el roce de los pantys con la piel. La joven aseguró no tener más secuelas, aunque reconoció que los primeros días le costaba dormir y sentía miedo.

La fiscal, que había solicitado tres años de cárcel, consideró que la declaración de la denunciante era lo suficientemente sólida como para romper la presunción de inocencia, estando además apoyada por los informes médicos y del equipo psicosocial.

Noelia Martínez, abogada de N. M., había pedido un año de prisión al entender «desproporcionada» la pena solicitada por el Ministerio Público. Recordó que se podría incluso pedir una multa en vez de cárcel, pero dada la situación económica de su cliente esta opción no era factible.

En sus conclusiones, argumentó la poca importancia que la propia víctima había dado el asalto. «Reconozco el carácter desagradable de los hechos, y más en este momento social, pero no le debe ser impuesta más multa que un año de cárcel», defendió.