Condenan a un año y medio de cárcel al autor del tirón de Versalles F. L. M., durante el juicio celebrado la semana pasada en el Juzgado de lo Penal Número 1. / MARIETA La pena impuesta evitará su ingreso en prisión al contemplar la jueza como atenuantes la confesión y drogadicción C. DEL RÍO AVILÉS. Miércoles, 25 abril 2018, 03:06

F. L. M., el joven que el 19 de febrero de 2017 robó el bolso a una mujer en la calle Toso Muñiz por el método del tirón en compañía de otro menor, ha sido condenado a un año y medio de prisión y a una multa de noventa euros. La responsabilidad civil, el tema que más discrepancias despertó entre las partes, será fijado en ejecución de sentencia. La Fiscalía pide 16.590 euros (cantidad que acepta la defensa) y la acusación particular, ejercida por Luis Suárez Mariño, 38.061 euros.

Al joven, que pasó tres meses en prisión provisional, le ha beneficiado estar en tratamiento de desintoxicación en un centro de Gijón tras años de consumo de sustancias como hachís, cocaína y éxtasis y su arrepentimiento, manifestado tanto a través de una carta que escribió a la víctima desde el centro penitenciario como durante el juicio, cuando se dirigió a ella y le pidió perdón. Como consecuencia del tirón, E. S. S. sufrió un traumatismo craneoencefálico al golpearse con la cabeza en el suelo, por el que estuvo casi tres meses ingresada en el Hospital Universitario Central de Asturias. Tardó otros 72 días en terminar de sanar, pero le han quedado como secuelas problemas de oído, memoria, olfato, expresión y comprensión lectora.

La sentencia considera que F. L. M. «tenía sus facultades mentales levemente alteradas» cuando robó el bolso a la mujer, tal como se puede extraer de su historial de adicción y del análisis del cabello realizado dos meses después. Respecto a la confesión, la jueza se basa en «el reconocimiento espontáneo» de los hechos antes de su detención. Reconoce que negó su autoría en un primer momento, pero cuando los agentes le explicaron que la ropa que vestía en unas imágenes grabadas por la cámara de seguridad de una ferretería en relación a otro hurto coincidían con la descrita sobre uno de los dos autores del tirón «decidió admitir su participación, así como facilitar los datos de la otra persona que le acompañaba».

La responsabilidad civil, entre 16.590 y 38.061 euros, se fijará en la ejecución de sentencia

No comparte, sin embargo, la agravante solicitada por la acusación particular sobre el lugar y el tiempo elegido para perpetrar el robo. Recoge la sentencia que la calle Toso Muñiz no es «un paraje alejado ni aislado». «Se encuentra a tan solo dos minutos caminando de la plaza de los Oficios y a tan solo once del Ayuntamiento, existiendo supermercados, entidades bancarias y locales de hostelería en las proximidades», describe. La presencia de tres personas diferentes «realizando tareas cotidianas» apoya que el tirón se produjo en una zona vecinal.

En la imposición de pena por los tres delitos a los que ha sido condenado el joven, la magistrada ha tenido en cuenta el apoyo de la familia con su recuperación, su preocupación por la víctima y su compromiso para asumir la indemnización a la que resulte condenado. El joven no trabaja y sus padres, según declararon en el plenario, viven del salario social.

El abogado de la víctima, Luis Suárez Mariño, valorará en los próximos días si recurre la sentencia.