Condenan a un año y medio de cárcel al exjefe acusado de agresión sexual El abogado de la defensa anuncia que recurrirá el fallo que considera «deja las garantías constitucionales a los pies de los caballos» E. FANJUL AVILÉS. Miércoles, 30 mayo 2018, 04:02

El juez considera culpable de un delito de agresión sexual al exjefe de un centro comercial avilesino y lo condena a un año y medio de cárcel. En cambio, le absuelve del delito de acoso sexual por el que también se le juzgaba en este mismo proceso.

Ayer se conoció la sentencia, en la que también se le impone la prohibición de acercarse a menos de quinientos metros del domicilio de la víctima, de su lugar de trabajo y de cualquier otro lugar frecuentado por esta, así como comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento durante tres años. El ahora condenado también deberá abonar a la mujer 4.000 euros en concepto de indemnización por daño moral.

Según recoge el fallo, mientras que en el caso del supuesto acoso sexual el juez considera que «no hay suficientes corroboraciones periféricas», es decir, testimonios que «doten valor probatorio a la declaración de la denunciante como única prueba de cargo»; en el caso de la agresión sexual ocurrida en un almacén del centro de trabajo, el juez sí considera suficientemente corroborado el testimonio de la demandante al que otorga «credibilidad y verosimilitud».

En relación a este último aspecto, el de la credibilidad del testimonio de la demandante, que fue cuestionado de manera reiterada por la defensa del acusado durante la vista oral, y en concreto, tras el testimonio en sala de los peritos forenses que declararon que aunque su «relato de los hechos denunciados era coherente» la demandante podría estar «simulando en lo relativo a las posibles secuelas» que padecía lo que «mermar su credibilidad».

A este respecto el juez dictamina que ambos peritos «manifestaron que el relato de la denunciante les parecía congruente con la sintomatología reactiva referida en aquella época con los acontecimientos relatados».

El dictamen judicial destaca también la importancia del contenido de los mensajes de WhatsApp de marzo de 2015 y posteriores al incidente de la agresión sexual entre el acusado y la demandante, refiriéndose a ellos se trata como «un dato objetivo de vital importancia añadido a la declaración de la víctima, que otorga verosimilitud a la declaración inculpatoria de esta última».

El juez señala que si bien ni el acusado ni la denunciante hacen referencia expresa al incidente del 5 de febrero de 2015, «es obvio que el acusado se refiere al mismo». En concreto el mensaje recoge: «Yo te hecho de menos sobre todo en el almacén colocando; me acuerdo en la leche al aire libre; ¿a que no te acuerdas dónde fue? Yo sí; pero sé que no te gustó, creo que fue mal».

La defensa recurrirá el fallo

Tras conocer el veredicto del juez de la sala de lo Penal número 2 de Avilés, el abogado de la defensa Ángel Bernal se ha mostrado muy crítico y ha anunciado que «recurriremos una sentencia que nos parece muy sorprendente, incoherente y preocupante porque deja las garantías constitucionales a los pies de los caballos».

El hombre fue despedido de su trabajo por estos hechos. Durante la sesión, se escucharon los testimonios por videoconferencia de las integrantes del comité investigador interno del centro comercial en el que ambos trabajaban y cuyo informe concluyó que «había habido una situación de acoso sexual lo suficientemente grave».

Los mismos implicados se han enfrentado también en el juzgado por otra demanda por obstrucción a la Justicia y agresión leve , que se saldó con la absolución del hombre, y una tercera por quebrantamiento de una orden de alejamiento de cincuenta metros, que se juzgó esta misma semana y cuya sentencia se conocerá en los próximos días.