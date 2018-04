Los conductores de autobús alertan de las malas condiciones de las paradas Plaza de La Merced. Parada demasiado pequeña. Cuando el autobús accede a este parada invade el paso de peatones así como varios carriles. Además, la poca amplitud de la parada hace que el autobús quede fuera de ella y los viajeros tengan que subir desde la carretera. / MARIETA Un informe de la sección sindical de UGT en la Compañía del Tranvía señala una veintena de cambios necesarios para garantizar la seguridad YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Domingo, 22 abril 2018, 02:14

La normativa sobre transporte público de pasajeros indica que «con carácter general, las paradas se efectuarán situando el vehículo paralelamente a la acera, del modo que menos perjudique al resto del tráfico rodado y peatonal, sin perjuicio de que se ordenen espacios y carriles de circulación reservados a los vehículos de transporte público». Pues bien, la ubicación, el tamaño, así como las furgonetas o coches estacionados en su interior hacen que en una veintena de las paradas de autobuses de la comarca de Avilés esto no pueda cumplirse. Un informe elaborado por la sección sindical de UGT de la Compañía del Tranvía Eléctrico de Avilés (CTEA) así lo pone de manifiesto.

Los conductores de esta empresa llevan años planteando cambios en algunas paradas para mejorar la seguridad de los viajeros y en algunos casos para garantizar la accesibilidad. Algunas de sus propuestas han sido escuchadas y ejecutadas, pero otras muchas siguen sin ser atendidas y cada día se ven obligados a estacionar ocupando un carril y lejos de la acera, con el consiguiente peligro que ello conlleva.

En Avilés, haya varios ejemplos, pero sin duda la que se lleva la palma de la peligrosidad es la parada situada en la avenida de Los Telares frente al Hostal San Félix. La ausencia de una señalización hace que esta parada esté ocupada de forma permanente por vehículos aparcados, pero en muchas ocasiones la doble fila inhabilita también el carril más cercano a la acera, con lo que el autobús tiene que parar antes o incluso en el segundo carril de circulación.

Ese es otro de los aspectos que hacen ver los conductores sobre la peligrosidad de esta parada. Si no existieran todas las dificultades anteriores, el autobús tendría que cruzar dos carriles para llegar a la acera a recoger a los pasajeros, dos carriles con un intenso tráfico en los que esta maniobra no está exenta de peligros.

Los problemas se suceden a lo largo de todo el recorrido que une La Luz con Piedras Blancas. Comienzan ya en Villalegre con dificultades por el tamaño de algunas paradas y sobre todo porque se utilizan de forma habitual como lugar de aparcamiento y, hasta ahora, continuaban por Santa Apolonia, pero los conductores esperan que en la reurbanización que se está llevando a cabo hayan sido tenidas en cuenta sus propuestas para mejorar la accesibilidad y la seguridad; siguen en Gutiérrez Herrero, en la avenida de Cervantes en donde aunque en algunas de las paradas como la de El Carbayedo ya se ha señalizado el pavimento, que hasta hace un tiempo no lo estaba, todavía hay cuestiones que mejorar en cuenta a los postes, retirada de contenedores que impiden hacer bien las maniobras o incluso la colocación de marquesinas en paradas que son muy concurridas.

En el centro de Avilés, la parada de la plaza de La Merced es la que necesitaría una remodelación completa. Cuando los autobuses acceden a ella se invade el paso de peatones y varios carriles, además, la poca amplitud obliga a que el bus quedé fuera de la misma y los viajeros tienen que subir desde la carretera. La solución pasaría por eliminar algunos aparcamientos y adelantar la parada para evitar esta situación que implica un alto riesgo de siniestralidad. También debería eliminarse parte de la carga y descarga de la calle Pedro Menéndez para que la parada tuviera suficiente espacio para los autobuses y dejasen de invadir el carril de circulación cuando recogen o dejan a pasajeros.

Últimas peticiones

Estas son viejas demandas ya efectuadas por la sección sindical de UGT hace años, pero más recientemente el delegado de prevención y su presidente se han dirigido a los ayuntamientos de Avilés y de Castrillón con dos peticiones concretas. En el caso del primero ya han mantenido una primera reunión con los técnicos para buscar una solución para la marquesina de la calle Pruneda. El problema en este caso es de accesibilidad y podría solucionarse ampliando la plataforma en la que se encuentra la marquesina.

En el caso de Castrillón no han recibido respuesta. Su petición se centra en las paradas de Raíces, aunque en Piedras Blancas y Salinas también tienen viejas demandas a las que el Consistorio no ha atendido. En el caso de las de Raíces el problema es que son cortas, estrechas y están en bombilla, además de tener los bordillos muy altos. Por lo que se refiere a las de Piedras Blancas, cada una tiene su propio problemas, desde que son cortas, a que están ocupadas por vehículos de forma permanente, que los contenedores impiden o dificultan hacer la maniobra de entrada o de salida, o como en el caso de las últimas de José Fernandín que no están señalizadas en la calzada.

En Salinas el problema se centra en la parada de Príncipe de Asturias, frente al restaurante Los Tres Monitos. De ella, el informe de los conductores de autobús dice que el poste está situado muy atrás y la parada tiene una longitud corta, algo que se solucionaría quitando la única plaza de aparcamiento que hay delante de ella. Además, los viajeros muchas veces tienen que sortear un árbol para subir o bajar del autobús.

En Corvera, se han solucionado los problemas de aparcamiento y señalización, así como de ausencia de marquesina en paradas como las de Los Campos o Santa Cruz, pero las dificultades sigue en la zona del pantano, en donde solo un poste señaliza las paradas, no hay marcas sobre la carretera y se para entorpeciendo el tráfico. También en Las Vegas los vehículos mal estacionados son a veces un problema.

Carril bus

Los conductores son conscientes de las dificultades para crear carriles bus en las calles de los municipios, pero ven posibilidades, por ejemplo, en la avenida San Agustín. No obstante, creen que lo que sí se podría hacer es pintar una señalización en la calzada que indique que por ella circula el transporte público por lo que no se puede parar ni estacionar en ese carril.

El plan de movilidad que el Ayuntamiento de Avilés tiene pendiente de contratar desde hace años tendrá que tener en cuenta algunos de los planteamientos que los conductores de autobuses hacen para mejorar el transporte público en la comarca.