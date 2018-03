«Las compras en la red, siempre con tarjeta monedero» Carlota del Amo, ayer, durante una de sus charlas. / PATRICIA BREGÓN La responsable de Programas de Consumo de Avilés, Carlota del Amo, habló ayer sobre comercio electrónico en los telecentros de Avilés EVA FANJUL AVILÉS. Viernes, 23 marzo 2018, 03:08

Dar a conocer los derechos que amparan a los consumidores que compran o contratan online e informar sobre cuáles son los pasos a seguir para reclamar en caso de que el producto o servicio no sea el adecuado, fueron los principales objetivos de la charla 'Aprendiendo a comprar de forma segura por Internet' que ayer impartió, la responsable de la sección de Programas de Consumo del Ayuntamiento de Avilés Carlota del Amo en los telecentros de la ciudad con motivo del décimos aniversario de estos espacios.

«Cada vez se realizan más compras a través de la red y es importante que estas sean seguras. Para ello lo primero es saber en qué página estamos comprando o con quién estamos contratando un servicio. Para ello debemos conocer al menos la razón o domicilio social de la casa y asegurarnos de que estamos operando en una página segura o 'https'», aconseja Carlota del Amo.

La ponente explicó a los asistentes algunos de los delitos más comunes de los que pueden ser víctimas en la red como el phishing, que es una técnica de captación de datos confidenciales como nombres de usuario, contraseñas y detalles de tarjetas de crédito haciéndose pasar por una comunicación confiable y legítima. En este sentido recalcó que «debemos ser consumidores responsables y no hacer caso de los mensajes emergentes de compras rápidas o los anuncios no solicitados que a veces saltan en durante nuestra navegación, ya que pueden ser una manera de captar información». También incidió en la prevención que hay que tener con el uso de tarjetas de pago en las transacciones en internet. «Siempre debemos utilizar tarjetas monedero que dispongan de la cantidad de dinero necesaria para realizar nuestra compra y no utilizar nunca tarjetas bancarias vinculadas a nuestras cuentas bancarias».

Del Amo, puso como ejemplo un caso real en el que una persona tras comprar unas pastillas en internet con su tarjeta bancaria recibió el cargo de otras compras similares de alguien que desde el extranjero utilizó sus datos. «Hay que tener en cuenta que en estos casos es difícil demostrar que nos han suplantado en la red por lo que no se suele recuperar el dinero».

Carlota del Amo habló del sistema de arbitraje de consumo existente en Avilés, así como de los organismos autonómicos, nacionales y europeos que gestionan las reclamaciones en materia de comercio electrónico y recordó que «es importante saber que el derecho de asentimiento tiene un plazo de 14 días naturales, que la garantía de los productos es de dos años, en caso de ser nuevos, y de un año si son de segunda mano».