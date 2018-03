«Para evitar robos en casa ya no vale con echar la llave» Momento de la charla ofrecida ayer en el telecentro. / PATRICIA BREGÓN Agentes de la Policía Local de Avilés explican cómo actuar en caso de sufrir el robo de un dispositivo tecnológico o en el hogar EVA FANJUL AVILÉS. Miércoles, 21 marzo 2018, 02:59

«Tener apuntados los números de identificación de serie de nuestros aparatos electrónicos y dispositivos tecnológicos como televisores, teléfonos móviles u ordenadores; así como, hacer fotografías de los mismos, facilitará localizar los objetos sustraídos tras un robo». Este es uno de los consejos que agentes de la Policía Local de Avilés ofrecieron ayer tarde en el telecentro de Marcos del Torniello durante la charla 'El primer paso ante los desastres cotidianos', una actividad enmarcada en la conmemoración del décimo aniversario de los telecentros avilesinos. «Muchas personas a las que les roban el teléfono móvil, las tarjetas de crédito o en casa no saben cómo actuar», apuntó el subinspector de la Policía Local de Avilés , Daniel Carreño.

En caso de sustracción o pérdida del teléfono es recomendable tener apuntado, siempre fuera del terminal, el número pin, el número puk y el código imei. Así, «tras comunicar lo sucedido a nuestra compañía de telefonía móvil y con estos códigos podremos bloquear la tarjeta sim evitando que se haga un uso fraudulento de nuestra línea. También nos permitirá bloquear el terminal para que no puedan revenderlo ni reutilizarlo y proteger nuestros datos y archivos privados», explicó Carreño. En el caso de la tarjeta de crédito, «debemos apuntar en un lugar seguro, nunca junto a la tarjeta, la codificación completa de la misma: el número de la tarjeta, el código de seguridad de tres dígitos y la fecha de validez, que permitirán anular y bloquear la tarjeta». Los agentes también incidieron en la necesidad de reforzar la seguridad en las viviendas porque para evitar robos en casa ya no vale con echar la llave de seguridad, hay que colocar en las puertas bombines 'antibumping', que impiden que los ladrones utilicen este nuevo método que no causa daños en la cerradura».