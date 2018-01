Consejos de salud para mejorar la calidad de vida Domingo, 28 enero 2018, 01:44

«Los problemas de salud causados por la contaminación ambiental pueden atajarse con un cambio en el estilo de vida», asegura la doctora Tardón. Entre los consejos que se recomiendan están los siguientes: ventilar al menos treinta minutos al día la habitación del niño disminuye el riesgo de infección respiratoria; no usar insecticidas ni ambientadores; no limpiar con productos agresivos; eliminar los recipientes de plástico de nuestra cocina y sustituirlos por vidrio o cerámica; no usar botellas de agua de plástico para beber; no utilizar cosméticos ni cremas con fenoles o parabenos; consumir alimentos no procedentes de producción industrial, o evitar comer pescados grandes como emperador o atún rojo y optar por pescados pequeños como merluza, parrocha, bocarte o bonito del norte.

También se aconseja promover y consumir agricultura y ganadería ecológicas; usar el jabón y limpiador ecológico y natural, de plantas o aromas no químicos; evitar tener en casa alfombras o moquetas sintéticas; reciclar y reutilizar; y exigir el cumplimiento del convenio de Estocolmo y frenar la producción industrial y el vertido de Compuestos orgánicos persistentes.