«No consentiremos más chinas en el camino de la Ronda Norte con ocurrencias» José Manuel Rodríguez Baltar, en la sede de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras. / JOSÉ PRIETO José Manuel Rodríguez Baltar, secretario general de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras en Avilés: «Quienes defienden la opción de Balbín deberán decir qué harán si el estudio demuestra que es inviable. ¿Apoyarán entonces la más viable?» FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Domingo, 3 junio 2018, 02:48

El pasado 24 de marzo, José Manuel Rodríguez Baltar (Avilés, 1970) cumplía su primer año como secretario general de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras, sindicato mayoritario de la comarca. En este año, se ha ganado el respeto y prestigio de todos por su discurso, capacidad de análisis y compromiso con la comarca, como se ve en el reciente acuerdo social 'Avilés Innova'

-Las voces críticas del 'Avilés Innova' lo califican como «bluf». ¿Qué les diría?

-Llevamos muchos acuerdos de concertación firmados. No es una ocurrencia que haya salido un día del cajón por la idea de alguien. Es algo que se lleva elaborando en la ciudad desde hace mucho tiempo. Una de las razones de un sindicato es la concertación, poder llegar acuerdos e implementar nuestras políticas en los presupuestos locales o regionales. Quien lo critica no lo ha leído o bien no sabe lo que es la concertación.

-El 'Avilés Innova' da un salto e incorpora nuevos aspectos como la lucha contra la precariedad. ¿Fue difícil?

-No. Los que estábamos en la mesa teníamos claro el modelo de ciudad que tenemos. Sabemos la línea de futuro que queremos porque nuestro objetivos es una ciudad innovadora, captando empresas de base tecnológica y asentar nuevas empresas en diferentes nichos. Todos lo teníamos claro.

-El pasado viernes, cesaba un gobierno en Madrid con el que el Ayuntamiento de Avilés había acordado un camino para resolver el soterramiento y la Ronda Norte. ¿Se retrasará el convenio con el Ministerio de Fomento?

-Este cambio no debe alterar nada. Pedro Sánchez ha dicho que seguirá con los presupuestos del PP y deberá mantenerse la partida de los 70 millones euros. No obstante, estaremos ojo avizor para reclamar si se produce alguna paralización, aunque no creo que sea el caso.

-¿Qué opina sobre el debate sobre la nueva opción, la alternativa u opción de Balbín. Es una oportunidad o se debe rechazar?

-En Comisiones nunca renunciamos a nuestra pretensión que era el túnel bajo la ría. En su momento, en ejercicio de responsabilidad, lo que hicimos fue dar un paso a un lado para permitir el mayor consenso posible para conseguir que estas infraestructuras pudieran salir adelante. La moción se presenta en un momento tardío.

-¿Por qué?

-La alternativa Balbín ya se conocía. O había quien ya la conocía. Lo que no entendemos es por qué no se abrió antes ese debate para aportar esa idea a Fomento. Sin embargo, se espera a un mes después de la presentación y a un año de las elecciones para ese debate. Lo que nos tememos es que se quiere aprovechar esta coyuntura de manera partidista. Se pueden utilizar muchas estrategias en política, pero con estas cuestiones tan importantes para Avilés y la comarca no se debe jugar. Nunca lo entenderían los ciudadanos de Avilés.

-Más allá del debate partidista, ¿cree que hay margen técnico? Hablamos de soterrar más de treinta metros de carretera de ancho.

-La moción se aprobó y todos tenemos claro que debe hacerse ese estudio. Eso lo tenemos todos claro. Pero si ese estudio demuestra que no es viable, la cuestión es la actitud que tomarán quienes abiertamente apoyan esta alternativa. ¿Apoyarán la más viable o seguirán poniendo chinas en el camino? Deberían explicar lo que harán.

-¿Y qué le parece en sí la alternativa que plantea Balbín?

-Vemos que puede haber problemas en el paso del edificio de I+D+i de ArcelorMittal. En su momento hubo que modificar el Plan General de Ordenación Urbana. Hay que esperar los estudios de los técnicos y ver qué solución es la más viable. Lo que no vamos a consentir es que se sigan poniendo más chinas en este asunto con ocurrencias que, en algunas ocasiones, salen de la noche a la mañana. Los planteamientos que salen del Ayuntamiento llevan muchas hora de trabajo de los técnicos y quiero creer que están muy consensuados.

-¿Representa una oportunidad para el acuerdo con Castrillón?

-Debemos encontrar una respuesta a las pretensiones de Castrillón. Para Comisiones Obreras pasarían por una conexión directa con la autopista, que descargaría tráficos de la circunvalación. Además, es una reivindicación que se lleva haciendo desde Avilés porque los actuales pinchazos con la autovía del Cantábrico están un poco a desmano de la ciudad.

-Sigue la cuenta atrás para el cierre de baterías. ¿Qué se hará con ese suelo?

-Lo primero es ver lo que sucede con el empleo, el personal de las auxiliares. Luego está la descontaminación de los suelos. Tenemos margen suficiente para comenzar a ver lo que se quiere traer. Nosotros ya tenemos claro cual es nuestro planteamiento.

-¿Qué plantea Comisiones?

-Entendemos que deben ser empresas transformadoras o industrias que, como mínimo, absorban la destrucción de empleo que pueda producirse en el sector industrial.

-¿La apuesta de ArcelorMittal por Asturias aconseja escuchar su voz?

-No debemos descartar nada. Cualquier empresa que vaya a venir para compensar la destrucción de empleo neto que habrá será bienvenida. Sea ArcelorMittal o cualquier otra. No podemos cerrar puertas. Igual debemos hacer un mixto y preparar parcelas para empresas.

-Arranca el colector industrial. ¿Se demuestra que la gran industria es respetuosa con el medio ambiente?

-Su puesta en funcionamiento es una buena noticia. Las empresas ya estaban preparadas desde hace tiempo y sólo faltaba la conexión. Es evidente que Avilés ha mejorado en medio ambiente con la situación de años atrás. Se ve. Todos debemos trabajar para buscar un equilibrio entre industria y empleo. Es algo que siempre hemos defendido en Comisiones Obreras. Cuanto más inversiones en materia ambiental y productiva hacen las empresas, más se asientan en un territorio. Las empresas hacen su esfuerzo, pero no podemos olvidar que estamos en una comarca industrial. Debemos cuidarla. Eso no significa consentir, sólo entender que las empresas planifican sus inversiones con un calendario. Y hay más cuestiones que debemos poner en valor.

-¿Por ejemplo?

-Hay que hacer planes de movilidad, no sólo locales, también comarcales. Lograr un verdadero plan de movilidad comarcal y la propia aportación de cada ciudadano ayudará a reducir los índices de contaminación, además de los esfuerzos de las empresas.

-¿El cambio de gobierno es una oportunidad para abordar el problema energético?

-Desde luego que es una oportunidad, pero no se puede olvidar que estamos pendientes de un marco europeo. Y también tener claro que deberían existir compensaciones en materia de emisiones de CO2 como sucede en Alemania.