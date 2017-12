El Conservatorio sale a la calle Concierto de alumnos del Conservatorio en el Museo de Avilés. / P. B. El centro formativo celebrará su segunda Semana Cultural del 9 al 15 de abril C. R. AVILÉS. Lunes, 4 diciembre 2017, 01:56

El Conservatorio Julián Orbón afianza su apuesta por mantener una presencia constante en la vida cultural de Avilés con su participación en propuestas tan diferentes como la Noche Negra o la 'Música en la biblio'. Una actividad de difusión y promoción que compagina con una programación formativa adicional de puertas para adentro, entre la que se incluye la II Semana Cultural. El éxito de la primera edición avala esta segunda que se desarrollará del 9 al 15 de abril, con un programa aún por definir. El director del Conservatorio, Carlos Galán, había avanzado su intención de incorporar algún taller sobre producción musical y algo de canción de autor, pero todavía no hay nada concreto ni cerrado.

De momento, el centro está inmerso en varios frentes. Recientemente han participado en las Jornadas Cervantinas con dos conciertos y en la reciente Noche Negra y, además del concierto de música en la biblioteca infantil, dirigido a niños de 5 a 8 años, la participación en el Certamen Villa de Avilés y el ciclo 'Suena la Cúpula', del Centro Niemeyer. Cinco alumnos del Julián Orbón actuaron junto al Ramón Torrelledó, con el que ensayaron desde tres días antes. El coro elemental del centro también actuó en el Certamen Villa de Avilés, organizado por la Coral Avilseina, en la Casa de Cultura. Respecto a la 'Música en la biblio' al del mes de noviembre le seguirá uno el 27 de febrero y otro el 15 de mayo.

En diciembre regresarán los conciertos en el auditorio del Conservatorio, un par de meses después del comienzo del curso. Serán uno o dos conciertos por semana de los distintos cursos y especialidades. En total, 45 recitales. En diciembre será, también, el primero de los tres conciertos que con motivo de la Navidad, la primavera y el final de curso ofrecen los alumnos en la Casa Municipal de Cultura.

Enero y febrero son, tal vez, los meses más flojos en una programación musical de puertas para afuera que rebrota con la primavera. Colaborando con la Noche Blanca y, desde 2013, con el Ciclo de Música en Primavera, que ofrecerá conciertos los días 17 de marzo, 21 de abril y 19 de mayo en el Museo Antón de Candás. En marzo está casi cerrado un concierto de alumnos de piano en la Escuela Municipal de Música de Candás y en abril, en el museo Evaristo Valle de la misma localidad.

En la recta final del curso se juntan algunas citas clásicas. El 23 de mayo, escolares de siete años de todos los colegios de Avilés asisten al recital ofrecido por los jóvenes músicos del Orbón y compañeros de clase de los espectadores, en la Casa de Cultura. Y el 21 de junio se suman a la Fiesta Europea de la Música sacando, de nuevo, la música a la calle.

Y aunque no hay duda de que el público familiar es un objetivo prioritario de cara a enganchar con potenciales alumnos, pero eso no es óbice para una labor de divulgación que no olvida al extremo contrario. En el Centro de Mayores de La Luz actuarán el coro y la banda el 22 de diciembre y una banda de viento, el 11 de mayo. El de Personas Mayores de Las Meanas recibirá su visita, el 23 de febrero.

Intercambio

Paralelamente, y de ámbito estrictamente formativo, el Conservatorio recibe el 19 de abril a estudiantes y profesores de otros conservatorios profesionales del Principado.

Continuarán los encuentros con antiguos alumnos y, a propuesta de los distintos departamentos, se celebrarán distintos tallerse. Así, de enero a junio, uno de órgano impartido por Judit Busquets, para alumnos de todas las especialidades y niveles. Se repetirá el de música tradicional asturiana, a cargo de Rubén Bada y Pepín de Muñialén, el 3 y el 10 de marzo.

Un poco más adelante, el 24 de marzo, el profesor David Casillas ofrecerá un taller de iniciación al jazz para contrabajistas. Están previstos también varios talleres de improvisación en estilo clásico, en jazz y moderno, algunos dirigidos a pianistas y otros a al resto de especialidades.

Respecto a clases magistrales, el 16 y el 17 de marzo vendrá la directora Real Conservatorio de Madrid, Ana Guijarro, y habrá una de trombón a cargo de un cuarteto. Este año, además, por primera vez, el Julián Orbón acogerá las III Jornadas Saxofón de Asturias, en colaboración con los conservatorios de Oviedo y Gijón. Incluirán conciertos, talleres, clases magistrales y actuaciones en la calle.