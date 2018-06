Arcadi Espada: «No voy a contestarles porque sería ennoblecerlas y no se lo merecen» Un grupo de feministas protesta a la llegada del periodista al hospital San Agustín para una conferencia FERNANDO DEL BUSTO Martes, 19 junio 2018, 12:49

Media docena de feministas se ha concentrado delante del salón del Hospital Universitario San Agustín de Avilés para protestar por la presencia del periodista Arcadi Espada que en estos momentos participa en una mesa redonda junto con Manuel Arias Maldonado sobre neurociencia.

La entrada al salón de actos apareció con cartulinas alusivas a su presencia: «Arcadi Espada enfermo de machismo».

El grupo, con dirigentes de IU y Comisiones Obreras de Avilés, entregó a los asistentes octavillas reproduciendo frases de Espada. A su entrada intentaron hablar con él y entregarle una copia sin lograrlo.

Arcadi Espada declinó opinar sobre el asunto. «Sería ennoblecerlas y no se lo merecen. No saben de lo que hablan. El tuit debe responderse con tuit, no con el cuerpo a cuerpo», declaró.

La charla de Espada y Arias es el prólogo del décimo quinto congreso sobre Tratamiento Asertivo Comunitario que empieza el jueves en Avilés.