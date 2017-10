«Cuando el PP convoque el congreso en Avilés, presentaré mi candidatura» Alfonso Araujo, en la Redacción de LA VOZ DE AVILÉS. / PATRICIA BREGÓN Alfonso Araujo Pola, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Avilés: «Quiero un partido abierto a la ciudad y donde caben todos. Nuestras listas deben reflejar a Avilés, no me gustan los fichajes» FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Domingo, 8 octubre 2017, 03:02

Avilesino del 68, Alfonso Araujo sabe lo difícil que es hacer equilibrios para conciliar su actividad profesional, su vida familiar y la pasión por la política que le ha llevado a ser concejal del Partido Popular en tres mandatos. El pasado abril anunció su intención de aspirar a la presidencia de la Junta Local y, a punto de cumplirse los seis meses con la actual la gestora, renueva su compromiso para «hacer un PP más grande que permita construir un Avilés mejor».

-En abril anunció que iba a ser candidato.

-Sigo siendo el mismo candidato. Mi intención sigue vigente. En noviembre se cumplirán los seis meses que los estatutos fijan de duración para una gestora. No creo que se den las circunstancias extraordinarias que permitan su ampliación, así que renuevo mi compromiso. Cuando se convoque el congreso, formalizaré mi candidatura.

-El presidente de la gestora dice que no sabe la fecha.

-La gestora es un mecanismo excepcional que contemplan los estatutos y donde se fija un plazo máximo de seis meses. Se puede ampliar si hay circunstancias excepcionales, pero yo no las aprecio. De todos modos, yo no controlo las fechas.

-¿Por qué quiere presentarse?

-Milito en el PP desde que tengo dieciocho años. Nunca me había planteado ser presidente. Para presidir el PP es necesario un modelo de partido y un proyecto de ciudad. Tengo ambos y quiero que, con ellos, aspiremos a gobernar la ciudad en 2019.

-¿Cómo es su Partido Popular?

-Quiero un partido abierto a toda la ciudad, donde los afiliados sean una parte importante. Aquí no sobra nadie, cabemos todos. Necesitamos incorporar gente joven con su empuje e ideas, nuevos afiliados. Nuestro partido debe ser una imagen de la ciudad, Avilés debe reflejarse en sus listas. No podemos ser clasistas. Trabajaré para que haya una lista de consenso, porque considero que es lo mejor. Pero si no se alcanza ese acuerdo, presentaré mi candidatura.

-¿Y si el precio del consenso es que usted no sea el presidente?

-Partimos de una cosa. No se trata de que sea yo o no. No se juega a eso, sino lo que importa es el partido, el proyecto de partido en la ciudad y el modelo de Avilés. Si existe coincidencia en el modelo, lo de menos son las personas.

-O sea, que el presidente podría ser el portavoz municipal.

-Podría ser. Pero depende del proyecto. Ahí es donde veo las diferencias.

-¿A qué diferencias se refiere?

-Mi idea es un partido abierto, donde se cuente con todos y con los afiliados. Un modelo donde el grupo municipal no se encuentre desconectado de la ciudad.

-¿En qué está desconectado el grupo municipal del PP de la ciudad?

-Debemos estar en la actualidad. Hay temas como el albergue de animales que, llevándolo en el programa electoral, somos el único grupo que vota en contra. Estamos muy desconectados en temas del centro histórico. Luego son cosas muy difíciles de explicar a los afiliados que te preguntan por la calle.

-¿Se mantiene la división en el grupo?

-La situación no ha cambiado desde la creación de la gestora. No hemos tenido ni una sola reunión, aunque la hemos pedido. Si yo gano el congreso, esto cambiará. Porque contaremos con todo el grupo. No habrá cambios y trabajaremos todos juntos.

-¿Quiénes son los responsables?

-Es muy difícil de responder. Teóricamente, la gestora venía porque había problemas, pero nada ha cambiado.

-Dice que no hay reuniones, ¿ni del partido?

-Sólo las necesarias antes de cada pleno.

-¿Qué le parece la nueva sede?

-Entiendo que era una competencia de la futura junta, que será elegida por los afiliados. No debía ser una decisión de la gestora. Yo no hubiese cambiado la sede.

-¿No salen en demasiadas propuestas con formaciones como Somos?

-Mi proyecto es transversal. Debemos estar en todos los temas y apoyar todo aquello que sea positivo para la ciudad, sin que nos importe de quién venga. Debemos trabajar desde el medio ambiente al deporte. La forma de estar en contacto con la realidad es dialogar con todas las fuerzas y respaldar lo que es bueno. Así, por ejemplo, hemos logrado liderar a la oposición en el tema de las facturas de Festejos donde el interés de los avilesinos era despejar todas las dudas sobre el uso de ese dinero. También hemos alcanzado acuerdos con el PSOE como sucedió con las ordenanzas fiscales porque era útil para la sociedad.

-Habló de proyecto de partido y modelo de ciudad. ¿Cómo es su idea de Avilés?

-Debemos apostar mucho más por la promoción, constituir una marca Avilés y defenderla. Nuestra ciudad tiene un veinte por ciento de empleo industrial. El empleo crecerá, sobre todo, en el sector servicios, por eso debemos apoyar el turismo para atraer un turismo de calidad y desestacionalizado. Es algo posible. Bilbao hace su oferta con el Guggenheim, Miraflores y el Arriaga. Salvando las distancias nosotros tenemos el Niemeyer, el Palacio Valdés, la Casa Cultura y los complejos deportivos. Tenemos que aprovecharlos. Lograríamos generar empleo y, con ello, hacer ciudad.

-¿Cómo lo haría?

-El mundo del deporte se desaprovecha. En Avilés es muy importante. Mira la cantidad de clubes y la oferta que hay, tanto para las personas como eventos. Planteo crear un concejal exclusivo para Deportes para gestionar y aprovecharlo en beneficio de la ciudad.

-¿Qué más se desaprovecha?

-Lo que sucede con Infraestructuras. Estaba en el gobierno de Agustín González cuando se lanzó la idea del soterramiento y ahora se sigue hablando de ello. También existe un retraso en la Ronda Norte que se debe abordarla.

-La idea del PP como reflejo de la ciudad se la escuché a Joaquín Aréstegui. A usted le reprochan ser su «monigote».

-Llevo en el PP desde los dieciocho años y si no conozco a todos los afiliados, sí a la práctica totalidad. Aunque no soy amigo de todos, intento serlo de la mayoría. Son muchas las personas que me animaron a dar el paso de presentar mi candidatura. No lo hago por ser el monigote de nadie. Mi idea es recoger las aportaciones de todo el mundo. Tengo mi propio criterio. Todos los que me conocen lo saben.

Regreso de Foro

-Regresan al PP los afiliados que se fueron a Foro, los críticos con Aréstegui. ¿Cómo los recibe?

-Todo el mundo es bienvenido. El PP debe crecer para aspirar a ser gobierno. No sobra nadie. Nuestras puertas siempre han estado abiertas a todos. Yo cuento con todo el mundo. Cualquier afiliado puede localizarme a través del grupo municipal y transmitirme sus inquietudes.

-Si usted gana el congreso, ¿será el candidato a la alcaldía en 2019?

-No lo sé. El candidato se elegirá por el comité electoral, según marcan los estatutos. Lo único que sé es que en la lista irán militantes. No creo en los fichajes. Si un partido no puede hacer una lista con veinticinco militantes, mal gobernaremos.

-¿Y una elección por primarias?

-Yo no estoy en contra. Uno de mis objetivos es que los afiliados participen y si se reclaman, deberemos organizarlas. Los afiliados actuales no son como en los 80. En el siglo XXI la afiliación quiere participar, aportar al partido.

-¿Y si pierde?

-Yo sólo me planteo que si gano mi primera medida será reunirme con Mercedes Fernández para coordinar nuestros esfuerzos y trabajar juntos para que el PP gane en Avilés y en Asturias.

-Yo le pregunté por la derrota.

-Me pondré a disposición de la nueva junta local.

-¿Si le piden su dimisión como concejal?

-No me planteo ese escenario. No es la forma de ser de Mercedes Fernández.

-Pregúntele a Carmen Maniega.

-Nuestro objetivo tiene que ser ganar en 2019. No otro.

-Renueva públicamente su candidatura en esta entrevista. ¿Ya consultó con la dirección regional?

-Llevo dos meses pidiendo a Pedro Rueda una reunión con el secretario regional, Luis Venta. Debemos dialogar. La única manera de conseguir las cosas es trabajar juntos.