Un corte de tensión causa «nubes negras» en las baterías de cok Antorchas encendidas y nubes negras, ayer en las baterías. / C. ECOLOGISTA El Colectivo Ecologista denuncia que «los expedientes no valen ya, son un camelo porque les sale más barato contaminar que evitarlo» L. V. AVILÉS. Viernes, 1 diciembre 2017, 01:13

Un corte de tensión registrado en las baterías de cok de ArcelorMittal en Avilés provocó ayer «nubes negras y antorchas encendidas», según denunció el Colectivo Ecologista de Avilés. Según explicó la empresa, el incidente se produjo a las 10.30 horas y quince minutos después «se normalizó la situación». Se investiga ahora las causas que provocaron el corte de tensión que motivó la quema de gas bruto en antorchas de seguridad, «para evitar su emisión a la atmósfera», según han indicado desde la multinacional.

El Colectivo Ecologista de Avilés le pidió «tomar medidas decididas de mejora ya si quiere que sigan funcionando. Cuando no es una nube, es una fuga o un vertido. No hay mes que no haya un accidente en una instalaciones viejas y que funcionan con una importante precariedad», afirmaron. Según su denuncia, «no valen los expedientes ya, que son un camelo que después de muchos años y juicios acaban en nada o en una multa por la que le sale más barato contaminar que evitarlo. Estamos hablando de la salud de las personas todos los días durante muchas décadas».

El Colectivo Ecologista añadió que se trata de «unas instalaciones responsables de las emisiones del cancerígeno benceno, partículas y otros contaminantes». También reiteró en su denuncia de ayer que «queremos empleo industrial, pero no a cualquier precio, menos a cuenta de nuestra salud».