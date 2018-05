«La creación de un área central potenciará a Avilés» Tres arquitectos participaron ayer en la charla. / MARIETA Los arquitectos Marcos de Balbín, Laura Díaz y Covadonga Inclán defienden en una mesa redonda los nuevos criterios de planificación F. DEL BUSTO AVILÉS. Jueves, 31 mayo 2018, 04:04

El futuro de Avilés no sólo se define en la plaza de España. Y no es únicamente por aludir a los fondos europeos. Las decisiones de planificación urbanística que se adoptan en Gijón y Oviedo inciden en la ciudad, en su desarrollo y posibilidades de crecimiento.

Es una de las ideas que ayer expusieron los arquitectos Marcos de Balbín, secretario de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias (COAA), Laura Díaz, vocal de Urbanismo en COAA y Covadonga Inclán, becaria de asesoramiento urbanístico en la organización colegial. Los tres participaron en una mesa redonda organizada por la Asociación de Vecinos Pedro Menéndez para reflexionar sobre las implicaciones del área metropolitana, que puede llegar a mejorar el Producto Interior Bruto regional entre el 10 y el 15%, según las estimaciones aportadas por De Balbín y que «potenciará a Avilés».

Pero se habló de mucho más. Como la necesidad, cada vez más asumida, de afrontar la planificación urbanística con criterios de sostenibilidad y racionales, defendiendo las decisiones con argumentos y reforzando la participación ciudadana.

En las intervenciones se evidenció el potencial del área metropolitana. Así, por ejemplo, Marcos de Balbín aseguró que un proyecto como la conexión ferroviaria con el aeropuerto «tiene más posibilidades de hacerse si se entiende en el área metropolitana, no solo para la comarca».

No faltaron críticas, como una planificación urbanística pegada al municipio cuando la realidad urbana es diferente. De Balbín citó el ejemplo del plan de movilidad de Avilés «cuando su realidad urbana implica a otros municipios, que no se tienen en cuenta. El Principado debería hacer un gran estudio de movilidad y ponerlo a disposición de todos los concejos». En el debate no faltó una reflexión sobre la propuesta de soterrar la arteria del puerto que Balbín defendió para «evitar las barreras hacia la ría y potenciar la Isla de la Innovación».