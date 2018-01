Cristina Álvarez se lleva un premio de belleza en Bulgaria .Cristina Álvarez con la banda de Miss Classic Top Europe / LVA La avilesina se ha hecho con el título Mrs. Classic Europe en el certamen para mayores de cuarenta tras pasar por el programa 'Cámbiame' EVA FANJUL AVILÉS. Martes, 30 enero 2018, 04:11

La avilesina Cristina Álvarez ha vuelto a triunfar en un concurso de belleza para mujeres mayores de cuarenta años. En esta ocasión, se ha hecho con el título Mrs. Classic Europe, una de las bandas más importantes del certamen Miss Classic Universe celebrado en Bulgaria entre el 19 y el 24 de enero.

«Estoy muy contenta y muy orgullosa, la verdad. Además la experiencia de este concurso fue maravillosa, te hacen sentir como en un cuento de hadas. Y aunque era una competición, entre nosotras había buen ambiente», asegura Cristina Álvarez.

Álvarez representó a España en este certamen internacional tras ganar la pasada primavera el título de Mrs. Earth Spain 2017. El triunfo de la avilesina en Bulgaria llega, además, después de pasar por el programa de Mediaset 'Cámbiame', dónde el estilista Asturiano Pelayo Díaz transformó su imagen. «El cambio de Pelayo triunfó en Europa y me encantaría agradecerle en persona todo lo que ha hecho por mí», asegura.

«Yo creo que la mujer, pasados los cuarenta años, está en pleno auge y más plena»

Pero este último año, los cambios para Cristina están yendo más allá de su aspecto. «Una de las pruebas de estos certámenes consiste en hacer algo que se te da bien, yo iba a cantar pero como estaba resfriada opté por improvisar un monólogo y fue ahí cuando descubrí mis dotes como cómica», asegura.

Cristina Álvarez no ha desaprovechado su nueva faceta y, desde entonces, ha empezado a actuar como monologuista. «Mis monólogos son bastante cómicos y en ellos me río sobre todo de mi misma. Cuento anécdotas de los certámenes de belleza y salgo al escenario vestida de miss pero con con la corona torcida y una pinza en el vestido, así un poco desastre. Me divierto mucho y a la gente le gusta», explica.

Además, de el espectáculo, su éxito nacional e internacional como Miss le está abriendo otros horizontes profesionales y durante los próximos meses colaborará con la organización de Miss Asturias y Miss España para mayores de 40, como relaciones públicas.

«Seguramente en marzo estaré en Avilés ayudando en la organización del certamen de Miss Asturias para mayores de 40 que se celebra este año, ahí. Y después, la segunda semana de abril, volveré a mi otra ciudad, Málaga para participar en la preparación del Miss España en esta misma categoría», apunta.

Cristina Álvarez cree que la experiencia de participar en estos certámenes merece la pena y anima s las mujeres a intentarlo. «Es estupendo por el trato que recibes y por lo que van a vivir. Durante una semana te olvidas de todo y te centras en ti. Te sientes como una reina colmada de atenciones de la mañana a la noche», afirma la miss. Además, añade, «yo creo que la mujer pasados los cuarenta años está en pleno auge y más plena».

Cristina Álvarez ha cambiado, sin duda, su rumbo. Con una confianza renovada reivindica el poder interior de las mujeres para salir adelante. Esa fuerza que hace que, según ella, «no haya mujer fea, la belleza no reside sólo en lo que pesas o cómo tienes la piel, la actitud es lo más importante», afirma convencida.