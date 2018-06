«Algunas críticas sobre 'La Manada' cuestionan derechos fundamentales» Julio Martínez Zahonero. / MARIETA Julio M. Zahonero, coordinador en Asturias de Jueces y Juezas para la Democracia, participa mañana junto a Juan Carlos García López, presidente en Asturias de la Asociación de la Magistratura, en el Aula de Cultura de LA VOZ FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Lunes, 25 junio 2018, 02:17

El pasado abril se cumplieron cuatro años desde la incorporación del magistrado Julio Martínez Zahonero al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Avilés, responsabilidad que comparte con la coordinación en Asturias de Jueces y Juezas para la Democracia. Mañana martes, 26 de junio, participará en un acto organizado por el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, coordinada por Mercedes de Soignie, donde reflexionará sobre la situación de la Justicia en España, junto con su compañero Juan Carlos García López, presidente en Asturias de la Asociación Profesional de la Magistratura. Un interesante diálogo abierto a todo el mundo que se celebrará a partir de las 19.30 horas en el Centro de Servicios Universitarios.

-Todas las asociaciones de jueces y fiscales han apoyado las últimas protestas, ¿qué lectura se puede hacer?

-Es algo excepcional. Evidencia que todos vemos unos puntos básicos que deberían abordarse desde el poder político. Nosotros podemos informar y asesorar, pero las decisiones corresponden al poder político.

-¿Dónde está la crisis de la Justicia: faltan medios, leyes... ambos?

-Es una crisis permanente. Llevamos muchos años quejándonos de la falta de recursos. Es la última gran reforma pendiente de la democracia, ya que desde 1978 siempre ha quedado descabalgada. No existe un proyecto claro sobre la Justicia. Ahora mismo, las tensiones que existen son difícilmente soportables, como lo evidencia la carga de trabajo.

-¿A qué se refiere con un proyecto claro sobre la Justicia?

-La sociedad no reclama ahora el servicio de hace treinta o cuarenta años. Es necesario darle más celeridad, una nueva forma de entenderlo como servicio público para la sociedad. Ahora mismo tenemos un sistema anquilosado, basado en normas del siglo XIX y del XX.

-Nuestro sistema es profundamente garantista de los derechos.

-Es una de sus virtudes y como ciudadano, eso me tranquiliza. Es muy difícil condenar a una persona. Es una dicotomía que debe resolver la sociedad. Debe elegir si prefiere un sistema duro que castigue a todos los culpables y también a algún inocente o un sistema que asegura que solo se castigará a los culpables, aunque alguno se escabulla.

-¿Es posible una reforma respetando esas garantías?

-Completamente. Yo soy partidario de no dar ni un paso atrás en la pérdida de nuestros derechos. Las reformas se deben afrontar salvaguardándolos.

-Afrontamos las reformas: ¿leyes o medios?

-Ambos. Nuestro sistema se basa en el siglo XIX, con juzgados atomizados. Hoy en día necesitamos utilizar los recursos de una manera más racional. No puede ser que un juzgado se encuentre saturado y otro no y el segundo no pueda apoyar al primero. Sucede, incluso en el mismo edificio. Y hay pocos jueces. La mitad de los juzgados están saturados.

-¿La digitalización es una solución?

-La Justicia sin papel me preocupa porque se aplica el modelo de la Agencia Tributaria cuando la realidad judicial es muy diferente a otras administraciones. Se debería consultar a los jueces antes de tomar decisiones.

-¿Estamos los asturianos preocupados o no por nuestra Justicia?

-En Asturias es uno de los sitios que mejor funciona. Igual influye que el número de jueces es superior a la media nacional.

-¿Cómo vive un juez las críticas por la sentencia de 'La Manada'?

-Evidencia la sensibilidad de la sociedad. No me preocupa la crítica, pero sí que se manifieste con ello un discurso que rebaja las garantías y derechos constitucionales de todo el mundo, incluso de quienes han cometido los crímenes más atroces. Se habla de impunidad, pero han sido condenados a nueve años de prisión.

-O sea, más que el griterío le preocupa la sinrazón.

-Las críticas son positivas porque demuestran una sensibilidad de la sociedad, pero entre ellas se deslizan razonamientos contrarios a elementos claves del derecho occidental. Es muy difícil argumentar cuando estás limitado a 250 caracteres.