El cuarto intento de candidatura independiente Martes, 17 abril 2018, 04:11

La propuesta de candidatura independiente que ahora impulsan los concejales no adscritos no resultará nueva para los avilesinos. La primera vez que una formación con esa etiqueta entró en el Ayuntamiento de Avilés fue en 2003, cuando la Agrupación Social Independiente de Avilés (ASIA), lograba un puesto de concejal para Miguel Ángel Villalba, un hostelero gijonés que, hasta el momento, no había desarrollado actividad política en la ciudad. En la siguiente convocatoria, ASIA fichaba a Antonio Sabino como cabeza de cartel y lograba cuatro concejales. El grupo no terminaba el mandato unido y desaparecía del panorama político. En los comicios de 2007, ASIA se mutó en Independientes de Asturias (IDEAS), una plataforma regional de formaciones locales, con el objetivo de conseguir entrar en el parlamento autonómico sin lograrlo.

Frente a estos casos en los que se logró presencia en el Ayuntamiento, otros proyectos no lograron el escaño en la plaza de España. Fue el caso de Concepción Álvarez Ordóñez, que fuera cabeza de lista del Partido Popular, hasta su defenestración en 1992. En las elecciones de 1995 lideró una candidatura independiente, pero su resultado quedó muy lejos de alcanzar una concejalía.