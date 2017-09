La CUOTA pide identificar a todos los propietarios afectados por el Plan del Casco Histórico Solar de Rivero afectado por el plan urbanístico. / MARIETA El gobierno local asegura que pronto se enviará la respuesta, mientras Somos lo acusa de «ocultar» datos a la ciudadanía C. R. AVILÉS. Viernes, 8 septiembre 2017, 01:42

La Comisión de Urbanismo del Territorio de Asturias (CUOTA) ha solicitado al Ayuntamiento de Avilés la identificación de los propietarios afectados por las diferentes actuaciones definidas en el Plan Especial de Mejora y Reforma del Casco Histórico. Según explicó ayer Luis Ramón Fernández Huerga, concejal de Urbanismo, se trata de una «cuestión meramente técnica», resultado de la interpretación que hace el ente regional de una sentencia emitida durante la larga tramitación municipal de este documento.

«La aprobación inicial y provisional del plan coincidió en el tiempo con una sentencia concerniente a un ayuntamiento del Oriente de Asturias en la que se indica que en un plan de estas características debe aparecer la relación de los propietarios. Cuando nosotros estábamos trabajando en él, la CUOTA no exigía todavía ese requisito», añadió. En cualquier caso, parece ser un asunto que, al contrario que a Somos, no inquieta al equipo de gobierno. «Se ha tratado casi con el cien por cien de los propietarios, así que no creo que una vez remitida la documentación pertinente vaya a haber problemas», anticipó.

No lo cree así Somos, que acusa al gobierno municipal de actuar con «total opacidad y falta de transparencia». El grupo afirma que el 28 de junio entró en el registro municipal el informe técnico de la CUOTA que, según su análisis, «hace un análisis demoledor de lo aprobado inicialmente», lo que hace pensar al grupo que el plan «tiene muchas posibilidades de ser rechazado».

Somos considera inadmisible que en este asunto de tanta importancia para la ciudad se «trate de engañar a la ciudadanía», en referencia a las declaraciones que el propio Huerga realizó en agosto afirmando que el gobierno era diligente, «pero la CUOTA pertenece a otra administración y no podemos fijar su ritmo de trabajo».

Huerga negó ayer intento alguno de ocultación y acusó a Somos de no hacer su trabajo. «El expediente lleva dos meses ahí, si ellos no lo han visto hasta ahora no pretenderán que los demás hagamos su trabajo», atacó.

Alegó que durante el verano, con las vacaciones del personal de los diferentes servicios, ha sido difícil reunirse y avanzar, pero confía en tener pronto la respuesta. Después será la comisión permanente de la CUOTA la que dé el visto bueno o no al Plan del Casco Histórico y no un informe técnico que «no es vinculante», recordó el concejal.