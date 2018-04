Los defensores de las fiestas de Versalles aluden a la tradición frente a sus críticos La calle Concordia era una de las propuestas para el ferial. / MARIETA El vecindario se divide entre quienes apoyan las fiestas y los contrarios, concentrados en las calles Fruela y Reconquista IRENE SOMOANO AVILÉS. Sábado, 28 abril 2018, 04:13

¿Fiestas sí o no? Los vecinos del barrio de Versalles no lo tienen claro. La decisión ha caído bien, o no, dependiendo del lugar desde el que se valore. La gran mayoría de las personas consultadas por este periódico está en contra de que se cancelen las celebraciones, ya que para ellos representan una tradición «cultural» que se lleva celebrando durante varios años y, además, promueve el comercio y el negocio en los bares de la zona. Frente a ellos, se encuentran los que celebran que, por segundo año consecutivo, podrán dormir en paz. «Y sin la basura que generan», añade uno de los vecinos consultados.

Lorena, que prefiere no facilitar su apellido, asegura que ha disfrutando de estas fiestas toda su vida y, ahora que tiene una hija, cree que no va poder vivir lo que ella vivió años atrás. «Las fiestas son una tradición, tengo una hija de tres años y no va saber lo que son estas fiestas» lamentaba ayer. Pero los perjudicados más directos son los hosteleros. Por ejemplo, Marcelino, del bar El Stop, que ayer explicaba que «las fiestas se llevan celebrando más de diecisiete años y sin problemas». Entre las actividades más populares se encuentran las orquestas y los fuegos artificiales, según los consultados.

Sin embargo, no todos los vecinos están de acuerdo con la celebración de estas fiestas. María José Muñiz, una de las principales afectadas, ya que vive en los edificios que dan a la calle Reconquista, lugar en el que se celebraban las fiestas estos años atrás, denuncia que lo realmente molesto es que «atraen a gente peligrosa, que causa destrozos de todo tipo en el mobiliario urbano. Además, la música está a un volumen que supera los decibelios permitidos a altas horas de las madrugada en días laborables». Por todo eso, ella ha sido una de las vecinas que han recogido firmas para que cambiara la ubicación de las fiestas y poder así descansar o desarrollar su vida diaria con normalidad.

No ha sido la única. Residentes de calles próximas como Ana y Carol, se levantan temprano para ir a trabajar y el ruido les molesta, así que también están de enhorabuena.

En realidad, muchos de quienes celebran esta batalla ganada, no tendrían inconveniente si el ferial se llevara a otra parte. El problema es que no hay lugar para él. El a priori más adecuado, el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena, es rechazado por los feriantes. Y sin ellos no hay fiestas, ya que son sus caballitos los que permiten contratar a orquestas y pagar el resto de actividades.