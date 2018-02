El PP de Avilés defiende que los supuestos afiliados irregulares se apuntaron antes de la gestora Luis Venta, junto a De la Torre ayer en la plaza de España. / MARIETA Luis Venta, secretario general del partido en Asturias, acusa a Araujo de «intentar judicializar» el congreso y de actuar «de no muy buena fe» J. F. GALÁN AVILÉS. Domingo, 25 febrero 2018, 02:30

Luis Venta, secretario general del PP de Asturias, asegura que 74 de los 77 afiliados que, según Alfonso Araujo, candidato del sector 'crítico' a presidir la junta local, habrían ingresado en el partido de forma irregular, se dieron de alta antes de que una gestora asumiese la dirección de la junta local. «No hay irregularidades ni en el censo ni en el proceso congresual. Puede haber defectos menores, pero no irregularidades», subrayó.

Araujo ha solicitado al juez que suspenda cautelarmente el congreso en base a la supuesta afiliación irregular de esos 77 afiliados con el fin de apoyar al candidato 'oficial', Pedro de Rueda. Entre las causas de esa irregularidad figurarían que perteneciesen a otros municipios, supuesto que según afirmó ayer Venta tampoco contraviene los estatutos. «Uno puede inscribirse en la junta del municipio en el que vive, en el que trabaja o en el que considere oportuno», señaló al respecto.

El secretario general del PP de Asturias insistió en que salvo las tres excepciones que señala, el resto de los afiliados que según Araujo están censados irregularmente se dieron de alta entre 1985 y 2017, bajo la presidencia de Joaquín Aréstegui y Carmen Rodríguez Maniega, y que «la inmensa mayoría» han estado en congresos locales, autonómicos y nacionales a lo largo de esos años. «Está claro que alguien quiere ver lo que no hay». También calificó de «sorprendente» que a una semana vista del congreso -el próximo sábado- «se intente judicializar este proceso con la intención de paralizarlo y de que el PP no pueda alegar ante posibles medidas cautelares. Eso demuestra que no actúan de muy buena fe», concluyó. Venta realizó estas declaraciones durante la recogida de firmas en defensa de la prisión permanente revisable que ayer llevó a cabo el PP en Avilés.