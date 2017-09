El PP defiende el valor de Llaranes «como conjunto único» en España Rubén Domínguez, con el vicepresidente del Club Popular de Cultura a su derecha, explica Pedro de Rueda y a los concejales populares la historia de Llaranes. / MARIETA Pedro de Rueda presentará una iniciativa en la Junta General para la reparación de las filtraciones del antiguo colegio femenino C. R. AVILÉS. Jueves, 14 septiembre 2017, 01:28

El portavoz parlamentario de Cultura del Partido Popular en la Junta General, Pedro de Rueda, pedirá al gobierno regional la conservación y el mantenimiento de varios elementos de Llaranes, entre los que se encuentra la reparación de las filtraciones del antiguo colegio femenino. Porque el barrio, según defendió De Rueda, tiene valor histórico como «conjunto patrimonial» que, además, es «único en España».

«Aparte de lo preocupante que es que los niños tengan que convivir con humedad, ya ha caído un fresco entero de indudable valor histórico y artístico, por lo que debemos atajar su deterioro antes de que se estropeen todos», advirtió tras la visita guiada por el presidente y el vicepresidente del Club Popular de Cultura Llaranes, Rubén Domínguez y Juan José de la Roz, respectivamente. Al recorrido por el barrio, reducido a una hora por la agenda de los asistentes, estuvieron además de De Rueda, el portavoz municipal Carlos Rodríguez de la Torre y las concejalas Ana Bretón y Reyes Fernández Hurlé.

Pedro de Rueda insistió en la «singularidad» de Llaranes y la necesidad de poner en valor el conjunto por encima de elementos individuales entre los que también destacó la iglesia de Santa Bárbara, con su recuperado retablo y las pinturas al fresco, vidrieras y mosaicos de Javier Clavo.

El portavoz parlamentario del PP criticó, a preguntas de este periódico, el «desprecio del gobierno regional al patrimonio». «Y no me vale la excusa de que ahora no hay dinero porque cuando lo hubo lo destinaron a obras faraónicas», apuntó.

Conservar la marquesina

Respecto a la marquesina, el PP insiste en que «los elementos están en un sitio por algo y en eso reside precisamente su valor», argumentación que fundamenta su apoyo al mantenimiento de la marquesina en el mismo lugar de la calle Santa Apolonia en el que se encuentra. «Si la otra opción fuera destruirla, entonces seríamos favorables a un cambio de ubicación», aclaró De Rueda.

El PP es el tercer partido con representación en la Junta General que visita Llaranes a petición del Club Popular de Cultura, que ha cursado invitación a todos los grupos para «poner el barrio en el mapa y dar a conocer su patrimonio y problemáticas», según explicó Rubén Domínguez.

Los primeros en realizar la visita guiada de hora y media la semana pasada fueron la representante de Podemos, Lucía Montejo, y Cristina Coto, de Foro Asturias, acompañadas ambas de representantes locales de sus partidos. Mañana viernes será el turno de Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida. Tras las visitas de los parlamentarios, el Club Popular tiene pensado repetir ronda de invitaciones y visitas con los grupos municipales. De momento, la entidad se muestra muy satisfecha con la respuesta de los grupos políticos.